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“سلوك أرعن”.. ركض مصلين في الكويت لحجز الصفوف الأمامية يثير الغضب “فيديو”

بقلم
ركض مصلين في الكويت

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر لحظة ركض مصلين في الكويت لحجز الصفوف الأمامية في إحدى المساجد ما أثار ضجة وغضباً واسعاً وتعليقات تؤكد أن هذا السلوك أرعن وينم عن جهل كبير

وأظهر المقطع لحظة دخول مصلين إلى مسجد وركضهم بشكل مثير للجدل في ساحته للوصول بأعداد كبيرة إلى الصفوف الأولى.

وأثار المقطع غضباً واسعاً من الرواد وتعليقات تؤكد أن هذا التصرف ينم عن جهل كبير وعدم المعرفة بحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بضرورة التأني والتمهل في حال الدخول والإمام يصلي وقضاء ما فات المصلي من ركعات.

ضجة ركض مصلين في الكويت

وتساء أحد المتابعين: “هل الله سيرى المصلين في الصفوف الأمامية ولن يرى المصلين في الصفوف الخلفية؟ ام إن صلاة اصحاب الصفوف الأمامية مقبولة والدعوة مستجابة، اما صلاة ودعوة الصفوف الخلفية مردودة ومرفوضة؟ ما هذه الديماغوجية والتدين الظاهري الباطل؟!!”.

وكتب محمد الكندي: “اول مرة اشوف مصلين يدخلون ف نفس الوقت ركض!
الباب كان مقفول وهم ينتظروا برع وفتحوه لهم ولا ايش! داخلين محل عامل تنزيلات ولا وايش؟!”.

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وأضاف: “الي نشاهده في المساجد المصلين يحضروا فرادى وكل من وصل اول يصلي في الصف الأول”.

وعلق فارس: “نتيجة الجهل…. سواء صليت في الصف الامامي او الخلفي او في بيتك او الشارع، تصلي لنفسك مش للناس حتى تشوفك”.

وكان لكريمة الأسود رأي آخر كتبت فيه: “نعم الصف الأول أفضل؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا”.

وأضافت: “لاقترعوا، فله فضل عظيم، وجاء في بعض الأحاديث أنه يكون له مثل أجور من خلفه من الصفوف، يكون له أجره مقدم على غيره، ويكون له مثل أجور من خلفه”.

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ركض مصلين في الكويت

“سلوك أرعن”.. ركض مصلين في الكويت لحجز الصفوف الأمامية يثير الغضب “فيديو”

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