“سلوك أرعن”.. ركض مصلين في الكويت لحجز الصفوف الأمامية يثير الغضب “فيديو”

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر لحظة ركض مصلين في الكويت لحجز الصفوف الأمامية في إحدى المساجد ما أثار ضجة وغضباً واسعاً وتعليقات تؤكد أن هذا السلوك أرعن وينم عن جهل كبير

وأظهر المقطع لحظة دخول مصلين إلى مسجد وركضهم بشكل مثير للجدل في ساحته للوصول بأعداد كبيرة إلى الصفوف الأولى.

وأثار المقطع غضباً واسعاً من الرواد وتعليقات تؤكد أن هذا التصرف ينم عن جهل كبير وعدم المعرفة بحديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بضرورة التأني والتمهل في حال الدخول والإمام يصلي وقضاء ما فات المصلي من ركعات.

مصلون في الكويت يركضون في المسجد لحجز الصفوف الأمامية.

هل الله سيرى المصلين في الصفوف الأمامية ولن يرى المصلين في الصفوف الخلفية؟

ام إن صلاة اصحاب الصفوف الأمامية مقبولة والدعوة مستجابة، اما صلاة ودعوة الصفوف الخلفية مردودة ومرفوضة؟

ما هذه الديماغوجية والتدين الظاهري الباطل؟!! pic.twitter.com/khrvQfBKxu — أبكالوس (@_world_changing) April 7, 2024

ضجة ركض مصلين في الكويت

وتساء أحد المتابعين: “هل الله سيرى المصلين في الصفوف الأمامية ولن يرى المصلين في الصفوف الخلفية؟ ام إن صلاة اصحاب الصفوف الأمامية مقبولة والدعوة مستجابة، اما صلاة ودعوة الصفوف الخلفية مردودة ومرفوضة؟ ما هذه الديماغوجية والتدين الظاهري الباطل؟!!”.

اول مرة اشوف مصلين يدخلون ف نفس الوقت ركض!

الباب كان مقفول وهم ينتظروا برع وفتحوه لهم ولا ايش! داخلين محل عامل تنزيلات ولا وايش؟!

الي نشاهده في المساجد المصلين يحضروا فرادى وكل من وصل اول يصلي في الصف الأول — محمد الكندي (@Mohd_929) April 7, 2024

وكتب محمد الكندي: “اول مرة اشوف مصلين يدخلون ف نفس الوقت ركض!

الباب كان مقفول وهم ينتظروا برع وفتحوه لهم ولا ايش! داخلين محل عامل تنزيلات ولا وايش؟!”.

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وأضاف: “الي نشاهده في المساجد المصلين يحضروا فرادى وكل من وصل اول يصلي في الصف الأول”.

نتيجة الجهل…. سواء صليت في الصف الامامي او الخلفي او في بيتك او الشارع، تصلي لنفسك مش للناس حتى تشوفك… — فارس (@BelaazizFaris) April 7, 2024

وعلق فارس: “نتيجة الجهل…. سواء صليت في الصف الامامي او الخلفي او في بيتك او الشارع، تصلي لنفسك مش للناس حتى تشوفك”.

نعم الصف الأول أفضل؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني: لاقترعوا، فله فضل عظيم، وجاء في بعض الأحاديث أنه يكون له مثل أجور من خلفه من الصفوف، يكون له أجره مقدم على غيره، ويكون له مثل أجور من خلفه. pic.twitter.com/FXgNPMkACW — Karima Alaswad (@AlaswadKar6304) April 7, 2024

وكان لكريمة الأسود رأي آخر كتبت فيه: “نعم الصف الأول أفضل؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا”.

وأضافت: “لاقترعوا، فله فضل عظيم، وجاء في بعض الأحاديث أنه يكون له مثل أجور من خلفه من الصفوف، يكون له أجره مقدم على غيره، ويكون له مثل أجور من خلفه”.