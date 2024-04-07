حكم العشائر.. “إندبندنت” تحذر إسرائيل من تحويل غزة إلى “مقديشو أخرى”

وطن – تحدثت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن أخطاء فادحة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه الوحشية ضد قطاع غزة ستؤدي لفشلها في تحقيق أهدافها، مسلطاً الضوء على مشكلات الفوضى وعدم الثقة في العمليات العسكرية الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن الاحتلال الإسرائيلي الذي يشجع ميليشيات عشائرية على تولي السلطة في المناطق التي تقدم الاحتلال فيها، يساهم في تكرار الأخطاء مثل انعدام الانضباط والشعور بالإفلات من العقاب لدى الجنود والخطاب المحرض للسياسيين اليمينيين المتشددين.

ونقلت “الإندبندنت” تحذيرات بعض المسؤولين الإسرائيليين من احتمال تكرار الخطأ الفادح في الغارة الجوية القاتلة على القافلة بسبب العيوب الأساسية في أهداف الحرب وسيرها.

أخطاء الاحتلال في حرب غزة

ومن أبرز المشكلات التي دار الحديث عنها في التكتكيات الإسرائيلية الخاطئة “قواعد الاشتباك غير الواضحة؛ وعدم الانضباط والشعور بالإفلات من العقاب بين الجنود؛ والخطاب التحريضي من السياسيين اليمينيين المتطرفين؛ وازدراء البعض في الجيش لوحدة وزارة الدفاع المعروفة باسم كوجات”.

واعتبرت الصحيفة أن تشجيع المليشيات العشائرية على تولي الفراغ الأمني يعني إيصال عصابات إجرامية مسلحة لتولي الحكم، وهي وفق وصف مسؤول غربي “وصفة لتحويل المكان إلى مقديشو أخرى، ستتطلع هذه العصابات إلى زيادة كبيرة في الإمدادات الإنسانية القادمة” حسب زعم الإندبندنت.

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وأشارت الصحيفة إلى تقارير عن تخطيط حكومة الاحتلال لمنح عقود لشركات أمنية أجنبية، بالإضافة إلى الاستعانة بمقاتلين من حركة فتح ومقاتلي السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس.

لكن ما جعل الاحتلال يقلل من شأن الوجود المفترض لمقاتلي السلطة الفلسطينية والاستعانة بميليشيات أجنبية، هو إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكرر أن السلطة الفلسطينية، لن يُسمح لها بالتواجد في غزة ما بعد حماس.

قتل ممنهج للمدنيين الفلسطينيين

ووفق ما نقلته الصحيفة يبدو أن إسرائيل لم تتعلم من قتل المدنيين في غزة، حيث تسببت في قتل ثلاثة رهائن إسرائيليين بالرصاص عندما اقتربوا من جنود إسرائيليين وهم يلوحون بعلم مؤقت مصنوع من قميص أبيض، ويصرخون بالعبرية مطالبين بإنقاذهم.

كما تعرض المدنيون لإطلاق النار من قبل القناصة أثناء اقترابهم من نقاط التفتيش، ما يؤكد تعمد الاحتلال لسياسة القتل والإبادة. ونقلت الصحيفة ما جرى لـ 4 شبان فلسطينيين قتلتهم طائرة مسيرة إسرائيلية رغم أنه لم تظهر عليهم أي علامة على أنهم مسلحون.

ولفتت الإندبندنت إلى وفاة أكثر من 220 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، حتى قبل عمليات القتل التي ارتكبها الاحتلال بحق المطبخ المركزي العالمي.

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وحاولت الصحيفة البريطانية الترويج لتبرئة قيادات الاحتلال من عمليات القتل المتعمدة والتي تنتهجها إسرائيل في حربها الوحشية من خلال قصف وإبادة المناطق السكنية ومحاصرة أهلها وتجويعهم.

وفي سبيل ذلك زعمت “الإندبندنت” أن هناك قلقاً عميقاً من كبار الضباط؛ إذ صرح الفريق هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، علناً: “لا يمكننا القتال عندما تكون مبادئنا غير واضحة ولا يتم اتباعها، ولا يمكن للقائد تخطي التعليمات دون موافقة إذا لم يكن هناك سبب طوارئ عملي وبديهي للقيام بذلك”.

لكن وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش هاجم هاليفي وكبار الضباط، وقال: “لقد فشلت القيادة العليا الحالية للجيش الإسرائيلي بشكل هائل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ولا يمكنها تصميم الجيل المستقبلي للجيش”.