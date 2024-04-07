حقيقة إعفاء حسام زملط من منصبه لظهوره على “الجزيرة” دون استئذان سلطة عباس

وطن – ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر انتشر كالنار في الهشيم يزعم إعفاء السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، للسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط من منصبه، لتخرج وزارة الخارجية الفلسطينية ببيان رسمي تنفي فيه هذا الخبر وتؤكد عدم صحته.

وبرز اسم السفير حسام زملط منذ بداية الحرب على غزة، عقب ظهوره بعدة لقاءات على القنوات الأجنبية أفحم فيها بردود قوية وحجج قاطعة، داعمي الاحتلال الوحشي ومروجي الشائعات عن القضية الفلسطينية.

الدكتور حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة .. اختلف عن خطاب السلطة الفلسطينية ورئاستها عمّا يجري من أحداث على الساحة الفلسطينية .. فتم اعفائه

🔥 يبدوا أن سلطة رام الله الأداة الأسرائيلية في النظام السياسي الفلسطيني لن تقف إلى هذا الحد … pic.twitter.com/7AM2lVjcn8 — 🇵🇸 عَبّـدُآلَحً ـكَيّمِـ آلَهِنٌآئيّ 🇴🇲 (@hakeemhinai) April 7, 2024

خارجية فلسطين تنفي شائعات إقالة حسام زملط

الخارجية الفلسطينية شددت في بيانها، الأحد، على ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الإشاعات.

كما أكدت على حقها في متابعة وملاحقة مروجي الإشاعات، ومقاضاتهم حسب الأصول.

تنفي وزارة الخارجية والمغتربين ما أوردته بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط من مهامه. تؤكد الوزارة على ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار واستقائها من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الاشاعات، كما تؤكد على… pic.twitter.com/AWp0NY0nNj — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) April 7, 2024

وصباح الأحد، كانت مصادر إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي قد تداولت نبأ إقدام وزارة الخارجية الفلسطينية على إعفاء السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط، من منصبه كسفير لفلسطين في بريطاينا.

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وسطع نجم حسام زملط منذ بداية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بعد الحوارات العميقة التي كان ضيفا فيها مع نجوم الإعلام البريطاني والعالمي، وأدى فيها دورا بارزا في إظهار مسيرة النضال الفلسطيني المرتكزة على الحقوق الفلسطينية المشروعة.

سألت نفسي الفترة الماضية كيف لرجل نظيف ومخلص إتجاه قضية بلده متل حضرة السفير حسام زملط يكون جزء من سلطة عميلة الوساخة وصلاها من ساسها لراسها. لغاية ما السلطة أعفته اليوم من منصبه كسفير لفلسطين في بريطانيا. مستنقع العمالة لا يتحمل وجود الشرفاء كان له الفضل خروج البريطانيين للشارع pic.twitter.com/gxNvNqdQL1 — Ahmed | أَحْمَدْ (@ahmedqer07) April 7, 2024

والإشاعة المتداولة عن إعفاء السفير زملط قال مروجوها إن الإعفاء جاء بسبب زيارته الأخيرة للأردن، والتي قدم فيها عدة محاضرات وأجرى خلالها لقاءات إعلامية لاقت تفاعلا كبيرا.

فيما ذكرت حسابات أخرى ضمن من رجوا لهذه الأنباء المغلوطة أن زيارة زملط للدوحة، وظهوره على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية من دون أن يستأذن مراجعه السياسية والدبلوماسية، كانت هي السبب.

إعفاء السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط من منصبه، لأسباب يتم تداولها عن زيارته الأردن والتي لاقت حفاوة منقطعة النظير، وزيارته قطر وظهوره عبر قناة الجزيرة.#غزه_تقاوم_وتنتصر #الأردن #قطر https://t.co/hPTkjiasVs — Sajeda Al Qaissi ساجدة القيسي (@SajedaAlqaissi) April 7, 2024

وجاء بيان الخارجية الفلسطينية ليقطع هذا الجدل، وينفي صحة ما تم تداوله حيث أكد البيان على بقاء السفير حسام زملط في منصبه، كسفير لفلسطين في لندن.

من هو حسام زملط؟

ويشار إلى أن السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط، هو دبلوماسي وأكاديمي فلسطيني، حاصل على درجة الدكتوراه بالاقتصاد ومتخصص في الاقتصاد السياسي.

تم تعيينه رئيسا للبعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة في أكتوبر عام 2018، وعرف بتصريحاته التي تتصدى لتحيز الإعلام الغربي لإسرائيل.

وولد زملط عام 1973 في مخيم “الشابورة” للاجئين في محافظة رفح، بقطاع غزة، هُجر والداه من قرية سمسم جنوب فلسطين في منطقة النقب الغربي، التي تقع على بعد 19 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.

وكان اللجوء ومعاناة التهجير والعيش في المخيم عاملين أساسيين في تشكيل التوجه السياسي لزملط في مراحل حياته اللاحقة.