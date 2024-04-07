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جزار الآليات.. من هو الشهيد سالم الدرديسي “أبو عبيدة” مهندس كمين الزنة بخان يونس؟

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جزار الآليات.. الشهيد سالم الدرديسي "أبو عبيدة" مهندس كمين الزنة بخان يونس

وطن – ما إن وقع “كمين الزنة” النوعي الذي نفذه مقاتلو القسام في منطقة “الزنة” شرق خان يونس بقطاع غزة في، 6 أبريل 2024، حتى توجهت الأنظار لمعرفة مهندس هذا الكمين الذي أسفر عن مقتل 14 من عناصر جيش الاحتلال بينهم ضابط، وانسحب مقاتلو القسام بسلام.

ليتبين أنه الشهيد “سالم زكي الدرديسي” ـ ابوعبيدة ـ الذي يصفه مقرَّبون منه بـ “جزَّار الآليات” والتحق شهيداً بأخيه الشهيد القائد محمد الدرديسي صائماً مقبلاً غير مدبر، هو مهندس هذا الكمين الذي بات حديث المنصات.

يذكر أن كمين الزنة وقع يوم أمس، السبت، عندما خرج مقاتلو القسام من نفق في مبنى مدمر وأطلقوا النار على جنود كانوا يقومون بدورية على طول الطريق اللوجستي للجيش الإسرائيلي في خان يونس.

وبعدها انسحبوا عائدين إلى النفق. ولاحظ الجنود الإسرائيليون الذين حاولوا ملاحقة المهاجمين أن طريق الهروب كان مفخخاً وبالتالي توقفوا عن ملاحقتهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، إصابة 9 من ضباطه وجنوده خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الشهيد سالم الدرديسي “جزار الآليات”

وكشف ناشطون عن هوية مهندس كمين الزنة بعد استشهاده، ليتضح أنه الشهيد سالم الدرديسي “ابوعبيدة”.

والشهيد الدرديسي مهندس كمين الزنة في خانيونس وصفه مقرَّبون منه (بجزَّار الآليات)، نظرا لمهارته في الفتك بآليات الاحتلال وبسالته في مقاومة العدو الإسرائيلي الغاشم.

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جزار الآليات.. من هو الشهيد سالم الدرديسي “أبو عبيدة” مهندس كمين الزنة بخان يونس؟

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