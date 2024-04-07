“بليز فلوس بليز زوجة”.. استعراضات مسيئة أمام الحرم المكي تثير انتقادات لاذعة “فيديو”

وطن – انتشر في الآونة الأخيرة فيديوهات أكد متابعون أنها تنم عن جهل كبير من معتمرين وحجاج في بيت الله الحرام وهم يطلبون المال والنساء بأسلوب دعائي أمام عدسات الكاميرا في أسلوب يجمع ما بين طلب الترند والمشاهدات وإثارة الفكاهة والطرافة من داخل الأماكن المقدسة ما لقي انتقادات واسعة من الرواد.

وكان آخر تلك المقاطع رجل بدا أنه أجنبي ويضع وشماً على رقبته ويرفع يديه ليطلب بالإنكليزية والعربية الزواج مضيفاً كلمة “بليز” في دعائه وعلق ناشر المقطع عليه: “الناس تطلب فلوس وأنا أطلب زوجة”.

وأثار المقطع انتقادات لاذعة من رواد منصات التواصل بعد آخر ظهر فيه أحدهم وهو يردد أنه يطلب الفلوس أو المال من الله بشكل استعراضي لاقى جدلاً كبيراً وتأكيد على أن مثل هذه التصرفات تعني الإساءة للأدب في الأماكن المقدسة.

لا مشكلة مع سلطات محمد بن سلمان

ولا تتدخل سلطات محمد بن سلمان في مثل هذه المقاطع ولا تقوم بأي إجراء مع أصحابها في حين تعتقل كل من يدعو الله لأجل غزة أو يقوم بمبادرات الهدف منها توعية الناس للمأساة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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ومن التعليقات التي رصدتها وطن عن الفيديوهات التي تطلب المال والنساء في الحرم المكي ما كتبته سميرة رزوق: “لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. الجهل مصيبة والله حتي بيت ربي مامنعتش من التريندات.. ربي ينظر في امركم ويسامحكم”.

وكتب علي حقي أوغلو: “لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اطلب عفوه ورضاه ورحمته سوف تنال كل شي في الدنيا والآخرة يجبر بخاطرك”.