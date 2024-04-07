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الملياردير إيلون ماسك يتنبأ بموعد نهاية البشرية!

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إيلون ماسك يتنبأ بموعد نهاية البشرية

وطن – أعرب رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك عن رأي مفاده أنّ الحضارة لن تستمرّ سوى بضع مئات من السنين إن لم يتخذ البشر إجراءات للعيش “بين الكواكب”.

هكذا أجاب الملياردير مالك شركة “إكس” و”تسلا” و”سبيس إكس” عن سؤال الصحافي “إد كراسنشتاين” حول متى ستأتي نهاية الحضارة الإنسانية.

وشدد ماسك على أن البشرية بحاجة إلى الحفاظ على المستوى التكنولوجي الحالي حتى يصبح المريخ مكاناً مكتفياً ذاتياً للعيش فيه.

وهذا، وفقاً لرجل الأعمال، يمكن أن يصبح في غضون 20 عاماً.

في وقت سابق، كان قد كثر حديث إيلون ماسك، عن رغبته في جعل الإنسان كائناً “متعدد الكواكب”.

وخلال مقابلة، كشف عملاق التكنولوجيا عن تصوره للحياة على المريخ، مؤكداً أن أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ ستكون عبارة عن “قباب زجاجية”، وسيعيش فيها نحو مليون شخص بحلول عام 2050 بعد أن يتم تفجير القطبين بالأسلحة النووية لإذابة القمم الجليدية وحضّ الكوكب الأحمر على الاحترار.

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إيلون ماسك يتنبأ بموعد نهاية البشرية

الملياردير إيلون ماسك يتنبأ بموعد نهاية البشرية!

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