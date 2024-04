الملياردير إيلون ماسك يتنبأ بموعد نهاية البشرية!

وطن – أعرب رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك عن رأي مفاده أنّ الحضارة لن تستمرّ سوى بضع مئات من السنين إن لم يتخذ البشر إجراءات للعيش “بين الكواكب”.

هكذا أجاب الملياردير مالك شركة “إكس” و”تسلا” و”سبيس إكس” عن سؤال الصحافي “إد كراسنشتاين” حول متى ستأتي نهاية الحضارة الإنسانية.

وشدد ماسك على أن البشرية بحاجة إلى الحفاظ على المستوى التكنولوجي الحالي حتى يصبح المريخ مكاناً مكتفياً ذاتياً للعيش فيه.

وهذا، وفقاً لرجل الأعمال، يمكن أن يصبح في غضون 20 عاماً.

How long do you think our civilization will last?

