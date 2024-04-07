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إطلاق نار على حافلة مستوطنين في قلقيلية وسقوط مصابين.. شاهد اللقطات الأولى

بقلم
إطلاق نار على حافلة مستوطنين في قلقيلية

وطن – أصيب مستوطنان إسرائيليان على الأقل، بجروح متفاوتة، جراء عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين نفذت قرب بلدة عزون قضاء قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ عملية إطلاق نار نفذت قرب بلدة عزون على الشارع الاستبطاني 55، بمساره عند منطقة النبي إلياس قرب قلقيلية، قبل أن ينسحب المنفذ.

في الغضون، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن قوات راجلة وطائرات بدون طيار تبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان سيرًا على الأقدام.

تجدُّد إطلاق النار

يأتي هذا فيما قالت مصادر فلسطينية، إنه خلال مطاردة قوات الاحتلال للمنفذ، تجدد إطلاق النار في موقع العملية قرب النبي إلياس.

ووُصفت إصابة أحد المستوطنين في عملية إطلاق النار قرب قلقيلية بالخطيرة، حيث وصل أحد المصابين إلى معبر “إلياهو” بجانب إصابة أخرى كانت في حافلة للمستوطنين.

وحالة الإصابة الخطيرة هي مستوطنة تبلغ من العمر 19 عاما، حيث تجري محاولات لإنقاذ حياتها.

جيش الاحتلال يستنفر قواته

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية إطلاق نار استهدفت مركبات وحافلة للمستوطنين قرب بلدة عزون في قلقيلية.

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وقال المتحدث إن الجيش استنفر قواته إلى مكان العلمية وشرع بعمليات تمشيط بحثا عن المنفذين.

إغلاق شوارع محيطة

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال الشارع الاستيطاني 55 بالاتجاهين أمام حركة السير، وطالبت من السائقين عدم السفر باتجاه الشارع والبحث عن طرق بديلة.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية ودفعت بقوات معززة إلى المنطقة.

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