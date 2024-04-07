إسرائيل على صفيح ساخن.. هكذا جاءت نتائج استطلاع رأي إسرائيلي عن الحرب ونتائجها

وطن – وجد استطلاع رأي نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أنّ غالبية ساحقة من الإسرائيليين غير راضين عن نتائج الحرب في قطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة الراضين لا تتجاوز 29 بالمئة فقط.

وفي الاستطلاع الذي أجري في 3 نيسان/أبريل الجاري، بدت هناك اختلافات ملحوظة بين المؤيدين والمعارضين لحكومة الاحتلال حول هذه القضية أيضاً.

وأجري الإستطلاع من قبل مركز لازار للابحاث بإشراف مناحيم لازار بالتعاون مع Panel4All.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أقل من ثلث الإسرائيليين راضون عن نتائج الحرب التي اندلعت، يوم السبت في 7 أكتوبر.

وردا على سؤال: “في هذه الأيام يمر نصف عام على الحرب، عندما تنظر إلى الحرب بشكل عام، وهل أنت راض أم غير راض عن النتائج التي تحققت حتى الآن؟” كانت الإجابات: راضٍ – 29%، غير راضٍ – 62%، لا أعرف – 9%.

وأظهرت تجزئة الإجابات أن هناك اختلافات ملحوظة بين مؤيدي ومعارضي حكومة الاحتلال حول هذه القضية أيضًا.

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وأجاب 61% من مؤيدي حكومة الاحتلال بأنهم راضون عن نتائج الحرب حتى الآن، مقابل 33% غير راضين و6% لا يعرفون.

وفي المقابل أجاب 17% فقط من معارضي الحكومة بأنهم كذلك. راضون عن نتائج الحرب حتى الآن، مقارنة بأغلبية كبيرة تبلغ 79% غير راضين و- 4% فقط لا يعرفون.

وفي الاستطلاع الذي أجري في 3 نيسان/أبريل، شارك 528 مشاركاً، وهو ما يشكل ممثلاً عينة من السكان البالغين في دولة الاحتلال من عمر 18 سنة فما فوق، من اليهود والعرب. كان الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات في الاستطلاع هو 4.4%.