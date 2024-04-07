أم كلثوم تجري عملية كسر عضم.. قصة فتاة سورية نجت من الموت بمعجزة إلهية “فيديو”

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر فتاة سورية تدعى أم كلثوم وصفت قصتها بالأغرب على الإطلاق إذ نجت من الموت بمعجزة إلهية وولدت بأقدام ذات اتجاهات معكوسة.

وأجرت الفتاة عملية كسر عضم وتتأمل أن تنجو وتعود صحتها وتستطيع الوقوف على أقدامها.

وظهرت فتاة في إحدى البرامج التي يتهمها السوريون بأنها مخصصة لغسيل الأموال وتلميع صورة “إعلامي” يدعى شادي حلوة لطالما ساند آلة القتل والإجرام في سوريا ودعا لإبادة السوريين لمجرد موقفهم المعارض للنظام.

وبعد سنوات من مساندته لقوات الأسد وجرائمها في مختلف أنحاء سوريا، يظهر الإعلامي حالياً بمظهر مساعدة المحتاجين ودعمهم مالياً.

عملية كسر عضم في حلب

وبغض النظر عن الإعلامي سيء الصيت فإن الفتاة التي ظهرت في برنامجه “الناس لبعضا” روت قصة غريبة للغاية بدأت منذ أول إجابة لها حين قالت أنها تؤدي عملية كسر عضم في اسم يشبه مسلسل كسر عضم الذي يفضح فساد مسؤولي نظام الأسد.

وذكرت الفتاة أن اسمها أم كلثوم وتخضع لعلاج لتتمكن من العودة والوقوف على أقدامها في مدينتها حلب وذكر والدها أنها نجت بمعجزة إلهية إذ جاءت إلى الحياة بأرجل معكوسة.

وذكر والد أم كلثوم أن ابنته ولدت وظهرها مفتوح وأجريت لها عملية جراحية وتماثلت للعلاج بفضل الله في حالة تشبه المعجزة وفق وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يواجه اتهامات كبيرة من سوريين بقيامه بعملية غسيل أموال ومحاولة الالتفاف على العقوبات الغربية من خلال حوالات ظاهرها تقديم الإغاثة وباطنها إيصال قسم كبير منها للمسؤولين السوريين الذين طالتهم العقوبات بسبب جرائمهم في سوريا.