أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: ليفربول يحتاجه لركلات الجزاء فقط!

وطن – فتح أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، النار على لاعب ليفربول محمد صلاح، وقال إنّ النادي الإنجليزي يحتاجه لركلات الجزاء فقط.

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح

ووصف روي كين مستوى محمد صـلاح أمام مانشستر يونايتد بالسيء، على الرغم من تسجيله هدف تعادل فريقه عبر ركلة جزاء.

وخلال حديثه لقناة “سكاي سبورتس”، توقع أسطورة مانشستر يونايتد أن يغتنم صلاح فرصته من ركلة جزاء، لكنه أصيب بخيبة أمل بسبب أداء المصري في اللقاء.

وأضاف كين: لقد كان سيئا في لعبه بشكل عام. ولكن من الواضح انك تحتاجه لتنفيذ ضربة الجزاء.

محمد صلاح ينقذ ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وأنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعدما أضاع ليفربول نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.