الرئيسية » رياضة » أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: ليفربول يحتاجه لركلات الجزاء فقط!

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: ليفربول يحتاجه لركلات الجزاء فقط!

بقلم
محمد صلاح

وطن – فتح أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، النار على لاعب ليفربول محمد صلاح، وقال إنّ النادي الإنجليزي يحتاجه لركلات الجزاء فقط.

أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح

ووصف روي كين مستوى محمد صـلاح أمام مانشستر يونايتد بالسيء، على الرغم من تسجيله هدف تعادل فريقه عبر ركلة جزاء.

وخلال حديثه لقناة “سكاي سبورتس”، توقع أسطورة مانشستر يونايتد أن يغتنم صلاح فرصته من ركلة جزاء، لكنه أصيب بخيبة أمل بسبب أداء المصري في اللقاء.

أسطورة مانشستر يونايتد روي كين
أسطورة مانشستر يونايتد روي كين

وأضاف كين: لقد كان سيئا في لعبه بشكل عام. ولكن من الواضح انك تحتاجه لتنفيذ ضربة الجزاء.

محمد صلاح ينقذ ليفربول أمام مانشستر يونايتد

وأنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بعدما قاده للتعادل معه 2-2، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وبعدما أضاع ليفربول نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج باللقب الغائب عنه منذ 3 مواسم، بات ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

قد يعجبك أيضاً

الرنتاوي: عواصم عربية "إبراهيمية" تخشى اندلاع موجة ثانية من الربيع العربي

الرنتاوي: عواصم عربية “إبراهيمية” تخشى اندلاع موجة ثانية من الربيع العربي

إيلون ماسك يتنبأ بموعد نهاية البشرية

الملياردير إيلون ماسك يتنبأ بموعد نهاية البشرية!

إسرائيل على صفيح ساخن.. هكذا جاءت نتائج استطلاع رأي إسرائيلي عن الحرب ونتائجها

إسرائيل على صفيح ساخن.. هكذا جاءت نتائج استطلاع رأي إسرائيلي عن الحرب ونتائجها

الكاتب الإسرائيلي آلون مزراحي يعترف: حماس غيرت مسار التاريخ وفلسطين لن تعود للظل بعد اليوم

كاتب إسرائيلي يعترف: حماس غيرت مسار التاريخ وفلسطين لن تعود للظل بعد اليوم

اختطاف باسكال سليمان بلبنان.. تسجيل صوتي مُسرب يفجر جدلا ويزيد الغموض

اختطاف باسكال سليمان بلبنان.. تسجيل صوتي مُسرب يفجر جدلا ويزيد الغموض

الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس يتملق محمد بن زايد بالتطاول على الجزائريين واستفزازهم

صحفي سعودي يتملق محمد بن زايد بالتطاول على الجزائريين واستفزازهم

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior