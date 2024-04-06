الرئيسية » حياتنا » 4 ملايين ليرة لمريم أوزرلي مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض (فيديو)

4 ملايين ليرة لمريم أوزرلي مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض (فيديو)

بقلم
4 ملايين ليرة لمريم اوزرلي مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض

وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول حصول بطلة مسلسل “حريم السلطان” الفنانة التركية مريم أوزرلي، على مبلغ طائل مقابل تناولها طعام العشاء في منزل عائلة سعودية بالعاصمة الرياض لم يكشف عن اسمها.

ويأتي هذا البذخ على مظاهر شكلية فيما تمنع السلطات السعودية إغاثة أهل غزة أو مساعدتهم بأي طريقة فيما يواجهون خطر الموت جوعاً في شهر رمضان المبارك. فيما جل هم الاثرياء في السعودية تحقيق الشهرة والشكليات الفارغة والتصوير مع محظيات السلطان.

ووفق موقع manisamansetgazetesi حصلت مريم أوزرلي على 4 ملايين ليرة تركية أي ما يعادل الـ 470 الف ريال” في 4 ساعات ويتذكر الناس مريم أوزرلي لدورها كهرم سلطان في القرن العظيم.

وعملت مريم أوزرلي مؤخرًا كعضو في لجنة التحكيم في برنامج رأس السنة الجديدة O Ses Türkiye، وبينما يستمر عرض المسلسل التلفزيوني “القرن العظيم” في 55 دولة حول العالم، بدأ معجبو أوزرلي بالتشكل من كل منطقة في العالم.

ووفقًا لأخبار Müge Dağıstanlı، استضافت عائلة من الرياض أوزرلي في منزلهم. وحصلت الممثلة، التي قبلت دعوة العائلة، على مبلغ فلكي في ساعات قليلة.

من هي بطلة حريم السلطان؟

ومريم أوزرلي ممثلة وعارضة أزياء تركية وتحمل الجنسية الألمانية، بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء ومن ثم انتقلت إلى التمثيل.

في البداية لم تحقق نجاحات تذكر حتى أتتها الفرصة وشاركت في المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان”، حيث لعبت دور السلطانة هيام.

وقد نالت عن دورها العديد من الجوائز، وبدأ نجمها يسطع في سماء الدراما التركية لتشارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. وأوزرلي، التي تعيش في ألمانيا مع بناتها وصديقها، تأتي غالباً إلى تركيا للتصوير التجاري.

وسبق أن دعيت من قبل عائلة ثرية لحضور حفل عشاء خاص مقابل 500000 يورو، في ديسمبر 2014 و قالت أنها عادةً لا تقبل هكذا دعوات ولكن في حال تم التبرع بالمال لجمعيات خيرية تركية لصالح الأطفال المحتاجين فإنها تقبل.

قد يعجبك أيضاً

سجن روبينيو

خوفاً من الإيدز .. نقل روبينيو إلى “سجن المشاهير”! (صور)

ظهور محمد السادس في ليلة القدر يقطع التكهنات بشأن وضعه الصحي

ظهور محمد السادس في ليلة القدر يقطع التكهنات بشأن وضعه الصحي (فيديو)

4 ملايين ليرة لمريم اوزرلي مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض

4 ملايين ليرة لمريم أوزرلي مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض (فيديو)

أكبر رجل معمر في العالم يكشف السر وراء عمره الطويل

أكبر رجل معمر في العالم يكشف سر عمره الطويل وهو “ما يأكله كل يوم جمعة”

تل أبيب تشتعل.. اشتباكات دامية وسيارة تدهس المتظاهرين ضد نتنياهو

تل أبيب تشتعل.. اشتباكات دامية وسيارة تدهس المتظاهرين ضد نتنياهو (فيديو)

مرصد الأزهر يرد بالدليل على شبهة "أخطر سورة في القرآن"

مرصد الأزهر يرد بالدليل على شبهة “أخطر سورة في القرآن” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior