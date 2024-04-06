4 ملايين ليرة لمريم أوزرلي مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض (فيديو)

وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول حصول بطلة مسلسل “حريم السلطان” الفنانة التركية مريم أوزرلي، على مبلغ طائل مقابل تناولها طعام العشاء في منزل عائلة سعودية بالعاصمة الرياض لم يكشف عن اسمها.

ويأتي هذا البذخ على مظاهر شكلية فيما تمنع السلطات السعودية إغاثة أهل غزة أو مساعدتهم بأي طريقة فيما يواجهون خطر الموت جوعاً في شهر رمضان المبارك. فيما جل هم الاثرياء في السعودية تحقيق الشهرة والشكليات الفارغة والتصوير مع محظيات السلطان.

الفنانة التركية مريم اوزرلي حصلت على 4 ملايين ليرة تركية “470 الف ريال” مقابل تناولها الطعام في منزل عائلة من العاصمة السعودية الرياض. pic.twitter.com/piHTcbIwb9 — Salah (@MrSalah05) April 6, 2024

ووفق موقع manisamansetgazetesi حصلت مريم أوزرلي على 4 ملايين ليرة تركية أي ما يعادل الـ 470 الف ريال” في 4 ساعات ويتذكر الناس مريم أوزرلي لدورها كهرم سلطان في القرن العظيم.

وعملت مريم أوزرلي مؤخرًا كعضو في لجنة التحكيم في برنامج رأس السنة الجديدة O Ses Türkiye، وبينما يستمر عرض المسلسل التلفزيوني “القرن العظيم” في 55 دولة حول العالم، بدأ معجبو أوزرلي بالتشكل من كل منطقة في العالم.

ووفقًا لأخبار Müge Dağıstanlı، استضافت عائلة من الرياض أوزرلي في منزلهم. وحصلت الممثلة، التي قبلت دعوة العائلة، على مبلغ فلكي في ساعات قليلة.

من هي بطلة حريم السلطان؟

ومريم أوزرلي ممثلة وعارضة أزياء تركية وتحمل الجنسية الألمانية، بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء ومن ثم انتقلت إلى التمثيل.

في البداية لم تحقق نجاحات تذكر حتى أتتها الفرصة وشاركت في المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان”، حيث لعبت دور السلطانة هيام.

وقد نالت عن دورها العديد من الجوائز، وبدأ نجمها يسطع في سماء الدراما التركية لتشارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. وأوزرلي، التي تعيش في ألمانيا مع بناتها وصديقها، تأتي غالباً إلى تركيا للتصوير التجاري.

وسبق أن دعيت من قبل عائلة ثرية لحضور حفل عشاء خاص مقابل 500000 يورو، في ديسمبر 2014 و قالت أنها عادةً لا تقبل هكذا دعوات ولكن في حال تم التبرع بالمال لجمعيات خيرية تركية لصالح الأطفال المحتاجين فإنها تقبل.