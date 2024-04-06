الرئيسية » الهدهد » مصير حارق المصحف سلوان موميكا بعد رفض السلطات النرويجية طلب لجوئه

مصير حارق المصحف سلوان موميكا بعد رفض السلطات النرويجية طلب لجوئه

بقلم
سلوان موميكا

وطن – أعلنت السلطات النرويجية، اعتقال العراقي سلوان موميكا، حارق القرآن الكريم في السويد، وعزمها ترحيله.

ورفضت السلطات النرويجية، طلب اللجوء الذي تقدم به موميكا، بعد صدور قرار محكمة استئناف الهجرة السويدية، بترحيله من البلاد في 27 مارس/آذار الماضي.

وقال مكتب الهجرة النرويجي، في بيان، إن طلب لجوء موميكا، تم رفضه، ولذلك تم اعتقاله بغية ترحيله.

وأضاف البيان أن موميكا ستتم إعادته إلى السويد التي تقدم بأول طلب لجوء فيها بموجب اتفاقية دبلن للجوء.

يُشار إلى أنه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال المتحدث باسم مصلحة الهجرة السويدية جيسبر تنجروث، إن موميكا، لديه تصريح عمل وإقامة حتى 16 أبريل/نيسان 2024.

  • اقرأ أيضا:
حقيقة العثور على العراقي سلوان موميكا “حارق المصحف” ميتا في شقته بالنرويج

وأضاف في تصريح لقناة TV4، أنه بعد ذلك التاريخ لن يتم إصدار تصريح إقامة لموميكا، وسيتم ترحيله من البلاد.

إلا أن موميكا اعترض على القرار ونقل القضية إلى محكمة الهجرة، التي بدورها أيدت قرار الترحيل في 7 فبراير/شباط الماضي.

إحراق المصحف الشريف

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أحرق موميكا، نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة، تبعتها حوادث مشابهة لاحقاً.

سلوان موميكا
سلوان موميكا يحرق نسخة من المصحف بحماية الشرطة السويدية

وشهدت السويد في تلك الآونة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية.

أثار ذلك غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

وفي يوليو / تموز 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع قرار تقدم به المغرب يعتبر جميع أنواع العنف ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية والكتب المقدسة والأماكن الدينية انتهاكاً للقانون الدولي.

قد يعجبك أيضاً

نتنياهو وبايدن

أسرار يكشفها مطلعون على المكالمة.. رد فعل نتنياهو بعدما طالبه بايدن بوقف حرب غزة

قائد الوحدة 8200 الإسرائيلية يوسي سارييل

هفوة أمنية مُحرجة.. كتاب على أمازون يكشف هوية ضابط استخبارات إسرائيلي شديد السرية

ناصر الزفزافي

ناصر الزفزافي.. قصة ناشط حقوقي نال منه القمع المغربي في غياهب السجون

ضربة لمشروع نيوم.. تعثر في تنفيذ أضخم مشروعات محمد بن سلمان فما القصة؟

سلوان موميكا

مصير حارق المصحف سلوان موميكا بعد رفض السلطات النرويجية طلب لجوئه

الأردنيون كابوس الاحتلال وأنظمة التطبيع.. شاهد ما يحدث بالأردن الآن وساحات التجمع لم تعد تتسع للمتظاهرين

الأردنيون كابوس الاحتلال وأنظمة التطبيع.. شاهد ما يحدث بالأردن الآن وساحات التجمع لم تعد تتسع للمتظاهرين

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior