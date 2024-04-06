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ما حقيقة رفع أعلام فلسطين والتضامن مع غزة في مظاهرات داخل “إسرائيل”؟ “فيديو”

بقلم
ما حقيقة رفع أعلام فلسطين والتضامن مع غزة في مظاهرات داخل "إسرائيل"؟

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً زعموا أنه من الأراضي الفلسطينية المحتلة “إسرائيل” يرفع فيه محتجون متضامنون مع غزة أعلام فلسطين إلا أنه بعد البحث والتحقق تبين أنه من مكان آخر.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة “إسرائيل” تظاهرات غاضبة ضد سياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في حربه الوحشية ضد غزة إلا أنها لم ترق للتضامن مع فلسطين ولم يكن هناك أي ما يدل على التضامن مع المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر.

ووفق اللقطات المصورة المتداولة والتي تبين أنها من مكان آخر ظهر عشرات المتظاهرين وهم يرفعون أعلاماً فلسطينيّة مع هتاف “الحرّية لفلسطين” ولافتات تضامنية مع غزة.

@user7139276111770

#دويتو مع @♕•Мσнαмєɒ•♕

♬ original sound – 🇵🇸FREE PALESTINE🇵🇸

تظاهرات إسرائيل ضد نتنياهو

وحمل المقطع المتداول عنوان: “عاجل من شوارع إسرائيل الآن” ضمن فيديو حصد آلاف المشاركات والتعليقات من صفحات عدّة في مواقع التواصل.

وتزامن ذلك مع استمرار التظاهرات الحقيقية التي تنظّمها المعارضة في إسرائيل وعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لكنها ضد سياسات نتنياهو دون أن تكون موجهة للتعاطف مع فلسطين أو غزة أو المأساة الإنسانية في القطاع.

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وشهدت الأسابيع الأخيرة حراكاً متصاعداً من التظاهرات ضدّ رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وشارك فيها عشرات الآلاف، خصوصاً في تل أبيب.

تظاهرات إسرائيل ضد نتنياهو
تظاهرات إسرائيل ضد نتنياهو

حقيقة التضامن مع غزة في مظاهرات إسرائيل

لكن الحراك الاحتجاجيّ في الفيديو المتداول لم يكن في مناطق الاحتلال الإسرائيلي كما ادّعت المنشورات وهي تعود لمكان آخر.

وتبين أن المكان هو “محطّة القطارات الرئيسيّة في العاصمة الهولنديّة أمستردام“.

وشهد ذلك المكان تظاهرات تضامنيّة عدّة مع الفلسطينيين للمطالبة بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

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