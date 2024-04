لقطات صادمة .. وزير يضرب زوجته حتى الموت! (شاهد)

وطن – نشرت المحكمة العليا في كازاخستان لقطات صادمة لوزير الاقتصاد الأسبق كوانديك بيشيمباييف، وهو يضرب زوجته.

وأظهرت لقطات صادمة تم عرضها في قاعة المحكمة هذا الأسبوع، وزير الاقتصاد السابق، وهو يركل ويضرب بشكل متكرر امرأة شابة نحيلة ترتدي معطفا، ويسحبها من شعرها.

وعثر على المرأة، سلطانات نوكينوفا، البالغة من العمر 31 عاما، ميتة في نوفمبر الماضي في مطعم يملكه أحد أقارب زوجها.

The Supreme Court of #Kazakhstan published shocking footage of the former Minister of Economy beating his wife

Recall, according to the conclusion of the investigation, Kuandyk Bishimbayev beat the woman for more than 8 hours, and none of the witnesses did not decide to call the… pic.twitter.com/3EZ5IfNOQ3

— NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2024