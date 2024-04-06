“جحيم خانيونس” .. القسام تحصد ما لا يقل عن 14 جندياً في عمليات نوعية خلال ساعات

وطن – أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم السبت، تنفيذ عدة عمليات نوعية، أوقعت ما لا يقل عن 14 جندياً إسرائيلياً قتيلاً في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كمين الزنة .. مقتل 9 جنود وأصابة آخرين

وقالت “القسام” في بياناتٍ على تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105″ وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد”.

وتابعت: “وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وفي وقتٍ لاحق، قالت القسام في بيان تابع: “عاود مجاهدونا استهداف قوات النجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد وأكد مجاهدونا مقتل 3 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإصابة عدد آخر بجراح.

الإجهاز على 5 جنود من المسافة صفر في حي الأمل

وفي عمليةٍ ثانية ذكرت أنه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال، أكدوا الإجهاز على 5 جنود صهاينة من المسافة صفر وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “تاندوم” في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أكد مقاتلو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” واستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم في منطقة حي الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي عملية رابعة، أكد مقاتلو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة العمل الفدائي في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتحدثت مصادر صحفية عن هبوط 3 طائرات مروحية للجيش الإسرائيلي لنقل جرحى من جنود الاحتلال شرقي خانيونس، فيما لم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر أي اعلان رسمي اسرائيلي حول قتلى وإصابات الجنود في العمليات التي أعلنتها القسام السبت .