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تل أبيب تشتعل.. اشتباكات دامية وسيارة تدهس المتظاهرين ضد نتنياهو (فيديو)

بقلم
تل أبيب تشتعل.. اشتباكات دامية وسيارة تدهس المتظاهرين ضد نتنياهو

وطن – في تصعيد يؤشر إلى حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي المأزوم هذه الأيام اندلعت في تل أبيب مساء، السبت، مواجهات دامية بين متظاهرين وعناصر من شرطة الاحتلال.

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن إصابة ضابطة شرطة إسرائيلية في وجهها بعد تلقيها لكمة من أحد المتظاهرين، فيما دهس سائق سيارة عدداً من المتظاهرين الإسرائيليين، أسفر ذلك عن إصابة 3 متظاهرين، بينهم سيدة 50 عاماً.

وأظهرت صور متداولة الشرطية الإسرائيلية وهي تجلس على الأرض وبدا وجهها مدمى عند الفم والأنف.

وفي مقطع فيديو بدت حالة من الفوضى في ساحة المظاهرة وشوهد بعد الأشخاص المصابين على الأرض وهم يتلقون المساعدة من آخرين.

فيما ظهر عناصر من شرطة الاحتلال وهم يقتادون شخصاً إلى السيارة الخاصة بهم وسط أصوات الصراخ والاحتجاجات في المكان.

ووفق وسائل إعلام عبرية انطلقت مساء، السبت، في شارع كابلان في تل أبيب مظاهرة عاصفة، ضد الحكومة والمطالبة بالإفراج عن المختطفين.

وفي وقت لاحق، تطورت المظاهرة، التي بدأت وانتهت بشكل قانوني، إلى مظاهرة غير قانونية ومواجهة مع الشرطة.

وقال موقع kikar العبري إن الشرطة أعتقلت أثناء المظاهرة، أحد المتظاهرين الذي كان يشعل النيران. كما أصيبت شرطية بقبضة أحد المتظاهرين.

سيارة تدهس متظاهرين

وفي إحدى مراحل المظاهرة، وصل سائق سيارة وبدأ بدهس المتظاهرين. وأصيب أربعة نتيجة التدافع، وحالة أحدهم خطيرة. وألقت شرطة الاحتلال القبض على السائق المسرع.

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وبحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي فقد دفعت الشرطة بقوات كبيرة لحفظ الأمن والحفاظ على النظام العام.

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