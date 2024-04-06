تركيا.. فوضى داخل سوق في إسطنبول بسبب عبارة “هناك قنبلة” (فيديو)

وطن – شهدت ولاية إسطنبول حادثة مثيرة تمثلت بصراخ أحدهم “هناك قنبلة” داخل إحدى الأسواق الشعبية التي عادة ما تكتظ بالزوار قبل عيد الفطر أواخر شهر رمضان المبارك.

وأظهر مقطع مصور لحظة الفوضى التي عمت السوق وهروب الناس مذعورين خوفاً من أي عملية إرهابية فيما كان المصور يطمأنهم ويقول: “عن أي قنبلة تتحدثون.. ليس هناك شيء لا داع للخوف”.

فوضى داخل سوق في إسطنبول

ووفق ما نقلته جريدة استقلال وترجمته وطن تم اعتقال مشتبه به يعتقد أنه متورط في القيام بإخافة الناس فيما علق البعض ضمن منصات التواصل مطالبين بمعاقبته بشكل رادع لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تثير الفوضى قد لا تحمد عقباها في حال التدافع.

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وتكتظ الأسواق التركية قبل أيام من عيد الفطر المصادف يوم 10 أبريل 2024 خاصة أسواق إسطنبول التي عادة ما تشهد إقبالاً كبيراً من الزبائن والزوار الأتراك والأجانب.