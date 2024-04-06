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أكبر رجل معمر في العالم يكشف سر عمره الطويل وهو “ما يأكله كل يوم جمعة”

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أكبر رجل معمر في العالم يكشف السر وراء عمره الطويل

وطن – كشف أكبر رجل معمر في العالم الإنجليزي جون ألفريد تينيسوود، عن السر وراء عمره الطويل، قائلاً إنه يعتمد نظاما غذائيا يشمل “السمك والبطاطا كل يوم جمعة”.

وحصل “تينيسوود” على لقب “أكبر رجل في العالم” بعد وفاة الياباني جيسابورو سونوبي في 31 مارس/آذار الماضي عن 114 عاما.

الياباني جيسابورو سونوبي

سر طول عمر أكبر رجل معمر في العالم

ووفق صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإن تينيسوود يعتمد نظاما غذائيا يشمل “السمك والبطاطا كل يوم جمعة”، وفق تصريحاته.

أكبر رجل معمر في العالم الإنجليزي جون ألفريد تينيسوود

وتزامنت ولادة تينيسوود مع غرق سفينة “تيتانيك”، في مدينة ليفربول البريطانية عام 1912، معتبرا أن سرّ عمره الطويل هو “الحظ الخالص”.

وقال في تصريحات لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: “أنت ستعيش لمدة طويلة أو قصيرة، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك”.

ويعيش تينيسوود الآن في دار رعاية بعدما أصبح المعمر الأكبر في المملكة المتحدة في عام 2020. معلقا أنه “لا يشعر بالانزعاج كونه في دار الرعاية”.

وكان جون يتلقى حتى بلوغه المائة عام في 2012، بطاقة عيد ميلاد سنوية من الملكة الراحلة إليزابيث، التي كانت تصغره بـ14 عاما.

ورغم أنه يتناول السمك على العشاء كل يوم جمعة في مركز الرعاية. لكنه أكد أنه “ليس لديه أي نظام غذائي معين”.وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية،

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ويعتبر جون تينيسوود أكبر محارب قديم في العالم لا يزال على قيد الحياة بعد أن شارك في الحرب العالمية الثانية، وعاصر الأولى.

وفي عام 1986، توفيت زوجته بلودوين، بعد زواج دام أربعين عاما.

يذكر أن أكبر معمرة على وجه الأرض الإسبانية ماريا موريرا، التي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ117.

الإسبانية ماريا موريرا

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