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مجازر الاحتلال ضد طالبي المساعدات في غزة لا تتوقف.. مشاهد مؤلمة لعدوان همجي جديد

بقلم
استهداف طالبي المساعدات

وطن – بثت قناة الجزيرة القطرية، مشاهد لإطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطينيين أثناء محاولة الحصول على مساعدات شمال غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات أنزلت من طائرات قرب السياج الحدودي شمالي القطاع.

وأظهرت المشاهد تعرض مدنيين فلسطينيين لإطلاق نار مباشر بعد إنزال المساعدات، رغم أنهم لم يشكلوا خطرا على جنود وآليات الاحتلال.

وبينت اللقطات، تعمّد جنود الجيش الإسرائيلي قتل مدني فلسطيني يحمل مساعدات بإطلاق النار عليه عدة مرات، وتركه ملقى على الأرض، ومنع إسعافه حتى استشهاده على مرأى الجنود، ثم اقتربت الكلاب منه.

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181 يوما من الحرب على غزة

وجاء الكشف عن هذه اللقطات، تزامنا مع مرور 181 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال، ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في غزة.

6 مجازر في 24 ساعة بغزة

وأحصت وزارة الصحة في غزة، ارتكاب قوات الاحتلال 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 33 ألفا و37 شهيدا، و75 ألفا و668 مصابا، وفق الوزارة.

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