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لماذا الآن؟.. سر تعليق الإمارات علاقاتها مع إسرائيل “شكليا” 

بقلم
نتنياهو ومحمد بن زايد

وطن – في وقت لم تتحرك فيه دولة الإمارات لفعل شيء إزاء استشهاد نحو 33 ألف فلسطيني خلال الحرب الوحشية الإسرائيلية، أقدمت أبو ظبي على تصرف قد يبدو شكليا في أعقاب استهداف موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة.

موقع لـ “i24NEWS” الإسرائيلي، قال إن الحكومة الإماراتية أوقفت تنسيقها الدبلوماسي مع تل أبيب، بعد اغتيال عمال الإغاثة السبعة في قطاع غزة قبل أيام.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر لم يسمها، أن الإمارات أبلغت تل أبيب رسميا بقرارها، احتجاجا على اغتيال متطوعي “المطبخ المركزي العالمي” في غزة.

واعتبر الموقع الإسرائيلي أن هذا القرار يمثل أزمة بين الحكومتين، وأشار إلى أن الإمارات استدعت السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي أمير حايك، وأبلغته بغضبها الشديد إزاء اغتيال عمال الإغاثة.

وأوضح الموقع أن هناك جهودا حاليا تجرى لمعالجة الأزمة، حيث أجرى وزير خارجية الاحتلال إسرائيل كاتس مكالمة هاتفية مع نظيره عبد الله بن زايد.

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كما التقى مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يعقوب بليتشتين بالسفير محمد محمود الخاجة في محاولة للتوصل إلى حل.

ووصف السفير الخاجة الوضع الحالي بأنه “أحلك يوم في العلاقات بين الجانبين”، وفق زعمه.

لماذا تبدو هذه الخطوة شكلية؟

الحديث عن هذا الموقف الإماراتي المزعوم يأتي في وقت كانت دولة الإمارات لها مواقف توصف بالمشبوهة إزاء الحرب على غزة، وقد وُصفت بأنها داعمة للاحتلال بشكل كبير.

وربط البعض، هذا الموقف الذي يبدو شكليا بشكل كبير، بأنه قد يكون محاولة لتهدئة الغضب العربي، وذلك بعد تصاعد الحراك الشعبي في بعض المناطق.

ففي الأيام الماضية، زادت حدة الحراك الغاضب في الأردن من خلال التظاهرات التي شهدتها المملكة، تنديدا بالحرب على غزة، وما تخلله ذلك من إعلان غضب من سياسات الأنظمة العربية.

مخاوف خليجية

وزادت المخاوف لدى الأنظمة الخليجية، من انتقال عدوى الاحتجاجات إليها، فتحركت لخطة مشبوهة تقوم على التأليب ضد حركة حماس، واتهامها بأنها تحاول تصدير الفوضى لبعض الدول بغطاء التظاهرات الداعمة لغزة.

حدث ذلك في الإمارات والسعودية، حيث خصصت الأبواق الإعلامية والإلكترونية مساحات واسعة للتأليب ضد حماس.

هذا الأمر حذرته من حركة حماس على لسان القيادي بها أسامة حمدان الذي نبه إلى محاولات لتشويه الحركة وإفراج دعوات التضامن مع غزة من محتواها.

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