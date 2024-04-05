كواليس المفاوضات العمانية مع باريس لشراء مقاتلات “رافال” المتطورة من النسخة الأخيرة

وطن – نقل موقع “ميتا ديفانس” الفرنسي العسكري عن مصادر متعددة، أن هناك مباحثات بين سلطنة عمان وباريس حول عقد صفقة يشتري بموجبها البلد الخليجي مقاتلات “رافال” من النسخة الأخيرة المتطورة.

ورافال التي تعني حرفيًا “عاصفة من الرياح” هي طائرة فرنسية ذات محرك مزدوج وجناح دلتا، ومقاتلة متعددة المهام. طائرة صممتها وصنعتها شركة داسو للطيران ومجهزة بمجموعة واسعة من الأسلحة.

وتريد السلطنة تعزيز سلاحها الجوي بهذه المقاتلة النوعية في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الخليج العربي، رغم أن علاقاتها مستقرة مع جميع الدول بما فيها إيران.

وأشار المصدر إلى أن هناك مباحثات جارية بين شركة داسو للطيران ومسقط، لتجهيز القوات الجوية لسلطنة عمان بـ12 إلى 18 طائرة من نوع Rafale.

تدهور أمني

وبحسب الصحفي “ميشيل كابيرول” المتخصص، في مقال نشره موقع “latribune.fr” فقد أكدت عدة مصادر متطابقة، أن مباحثات بدأت بين الشركة المصنعة للطائرات الفرنسية وسلطات سلطنة عمان، بشأن إمكانية الاستحواذ على سرب من المقاتلة الفرنسية.

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قاعدة ثمرات

ويمكن لهذه الطائرات، المعروفة بتعدد استخداماتها، أن تتطور جنبًا إلى جنب مع 22 طائرة من طراز F-16 C/D Block 50s، لتشكل العمود الفقري لسربين من المقاتلات التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، أو RAFO، المتمركزين في القاعدة الجوية لسلاح الجو الملكي في ثمرات.

بالإضافة إلى 12 مقاتلة يوروفايتر Typhoon من السرب الثامن لقاعدة أدم الجوية.

ويأتي هذا التعزيز المحتمل في إطار التدهور الكبير في الوضع الأمني في هذه السلطنة المتاخمة للإمارات والسعودية وخاصة اليمن، والتي تواجه إيران، على بعد 300 كيلومتر فقط على الشاطئ الشمالي للخليج من عمان.

علاقات سلمية

وتحافظ مسقط، على علاقات سلمية، ومثمرة في بعض الأحيان، مع طهران، وهو ما يفسر سبب حماية البلاد، في السنوات الأخيرة، من التوترات الإقليمية. ومع ذلك، فهي تخصص أكثر من 6% من ناتجها المحلي الإجمالي لقواتها المسلحة، التي تبلغ ميزانيتها السنوية 8 مليارات دولار.

ومثل العديد من دول المنطقة، كانت عمان تحت الحماية البريطانية من نهاية القرن التاسع عشر، وقد تم تشكيل جيوشها وتدريبها وتجهيزها من قبل الجيوش البريطانية خلال هذه الفترة.

وكانت هوكر هنتر أول مقاتلة في سلاح الجو الملكي العماني، بعد انتهاء الحماية البريطانية في عام 1971.