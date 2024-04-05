فيديو يحبس الأنفاس للحظة القبض على نمر والانتقام منه بشكل جماعي في الهند

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر سكان بلدة كشمير شمال غرب الهند والقريبة من باكستان وهم يلقون القبض على نمر هاجم الأهالي في مشاهد تحبس الأنفاس وفق ما أكده الرواد ووثقته عدسات الكاميرا.

وبدأت القصة حين تعرض سكان إحدى بلدات كشمير لهجمات متكررة من نمر، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى والبحث عن حلول لهذه المشكلة المتفاقمة.

Caught on camera: leopard attacks wildlife official while they attempt to capture him at Fatehpora area of central Kashmir’s Gandarbal. Two women and a wildlife official were injured in the attack. pic.twitter.com/vsFM6MWDPX — Ieshan Wani (@Ieshan_W) April 3, 2024

القبض على نمر متوحش في الهند

ولجأ السكان إلى مسؤولين للمساعدة في التعامل مع النمر المتوحش، وتمكن العسكريون من تحقيق نجاح لافت في القبض على النمر بيديه فقط.

لكن دارت انتقادات لاذعة بسبب تعذيب النمر بشكل جماعي دون داعي حيث انهال عليه العسكريون بالضرب والركل بأقدامهم وأحدهم كان يمسك العصا ويضربه دون داع لذلك حيث كان من الواضح أن الهدف قتله والقضاء عليها.

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و أصيب رجل بجروح خلال هذا الاشتباك وقدم له السكان المساعدة وقاموا بإسعافه. كما تعرضت امرأتان أخريان سابقًا لهجمات من نفس النمر، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهما.