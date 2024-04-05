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فيديو عملية تكبير شفاه لطفلة في عيادة تجميل يثير ضجة .. أين حدث ذلك! (شاهد)

بقلم
حقيقة فيديو تكبير شفاه طفلة في عيادة تجميل

وطن – تداول مستخدمون بمواقع التواصل، فيديو زاعمين أنه يظهر عملية تكبير شفاه لطفلة في عيادة تجميل، فما حقيقته!؟

يظهر في الفيديو فتاة صغيرة ممدّدة على سرير وتقوم سيّدة بوضع المساحيق على شفاهها لتستخدم فيما بعد ما يبدو أنها حقنة.

وفي نهاية الفيديو تظهر الفتاة بحلّة جديدة مع مساحيق تجميل على وجهها.

وكتب في التعليق المرافق للفيديو “مقطع متداول لإحدى العيادات التي تستخدم طرق لنفخ شفاه الأطفال”.

وقد حصد الفيديو عشرات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ وصدّق كثيرون أنّ الفتاة حُقنت شفاهها حتى تبدو أكبر حجماً.

إلا أنّ الحقنة الظاهرة في الفيديو غير مزوّدة برأس أو بمادّة داخلها.

كما أنّ السيّدة توحي بأنها تستخدم الحقنة لكنّها لا تفعل ذلك في الحقيقة.

حقيقية فيديو عملية تكبير شفاه لطفلة

على ضوء ذلك، أرشد البحث عن الفيديو باستخدام الاسم المدوّن على الوسادة إلى أنّه منشور في الثاني من آذار/مارس 2024 عبر صفحة تعود لصالة تجميل في أذربيجان.

وفي رسالة لوكالة فرانس برس في 3 نيسان/أبريل 2024، أشارت صاحبة صالة التجميل واسمها غولنار ألييفا إلى أنّها صوّرت هذا الفيديو ونشرته “بداعي الترفيه وحسب” وأنّ “شفاه الفتاة لم تحقن البتّة”.

وقالت ألييفا، أنّ الفتاة الظاهرة في أول الفيديو ليست هي نفسها تلك التي تظهر في آخره وأنهما شقيقتان ومن أقربائها.

وأضافت في صالتنا لا نقوم بعمليات تجميل أو حقن للكبار حتّى.

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