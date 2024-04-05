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“فضيحة” مدوية .. رومي القحطاني لن تشارك في ملكة جمال الكون!

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rumy alqahtani رومي القحطاني أعلنت مشاركتها في ملكة جمال الكون

وطن – فيما يمكن اعتبارها فضيحة لملكة الجمال السعودية رومي القحطاني، نفت منظمة مسابقة ملكة جمال الكون التقارير التي تفيد بأن السعودية تستعد للمشاركة لأول مرة، وتمثلها “القحطاني”.

وكانت رومي القحطاني (27 عاما) نشرت في حسابها على منصة إكس صورتين لها بفستان يكشف صدرها، وهي تحمل علم السعودية، وعلقت: “‏يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية”.

“كاذبة ومضللة”!

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لمسابقة الجمال المستمرة منذ فترة طويلة: “نود أن نشير بشكل قاطع إلى أنه لم يتم إجراء أي عملية اختيار في المملكة العربية السعودية. وأن أي ادعاءات من هذا القبيل كاذبة ومضللة”.

وأضافت: “إن اختيار المتسابقات لتمثيل بلدانهن في مسابقة ملكة جمال الكون هو عملية صارمة تلتزم بشكل صارم بسياساتنا وإرشاداتنا. ويتم اختيار كل دولة وفقًا للمعايير واللوائح المعمول بها، مما يضمن العدالة والشفافية في اختيار المتسابقات”.

ملكة جمال الكون شينيس بالاسيوس Sheynnis Palacios
ملكة جمال الكون 2023 شينيس بالاسيوس

ووفق بيان المسابقة: “على الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تؤكد بعد مشاركتها بشكل كامل هذا العام. إلا أننا نخضع حاليًا لعملية تدقيق صارمة لتأهيل مرشح محتمل للحصول على الامتياز وتعيين مدير وطني ليمثله”.

وذكرت المسابقة: “لن تتاح للمملكة العربية السعودية هذه الفرصة للانضمام إلى المسابقة المرموقة حتى يتم تأكيد ذلك من قبل لجنة الموافقة لدينا”.

كان ظهور رومي القحطاني، شبه عارية إلى جانب علم السعودية الذي يحمل عبارة التوحيد، أثناء إعلانها عن تمثيلها المملكة بمسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك كأول سعودية تشارك فيها، اثار سخط النشطاء، ما دفعهم للمطالبة بإزالة عبارة التوحيد عن العلم.

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rumy alqahtani رومي القحطاني أعلنت مشاركتها في ملكة جمال الكون

“فضيحة” مدوية .. رومي القحطاني لن تشارك في ملكة جمال الكون!

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