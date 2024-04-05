الثراء الفاحش يدفع محمد بن زايد لشراء أحد أغلى المنازل في لندن.. قصر بتكلفة جنونية

وطن – اشترى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، قصرا في تشيلسي، في واحدة من أغلى صفقات المنازل في العاصمة البريطانية لندن في السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن شركة مرتبطة بمحمد بن زايد أنفقت 65 مليون جنيه إسترليني (81.7 مليون دولار) على القصر الواقع في غرب لندن في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتم بناء العقار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما قامت مجموعة من رجال الأعمال بتطوير ثلاثة قصور في موقع مقسم هاتف سابق.

معلومات عن قصر محمد بن زايد

والقصر هو واحد من عدد من المنازل التي تم بيعها بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني في لندن العام الماضي، بما في ذلك قصر مايفير بقيمة 138 مليون جنيه إسترليني اشتراه قطب اللقاحات الهندي أدار بوناوالا.

وتم بناء عقار محمد بن زايد في تشيلسي – وهو واحد من ثلاثة قصور متجاورة مكونة من أربعة طوابق – مع حوض سباحة وغرفة سينما ومصعد للسيارات.

وكان تشيلسي هو الحي الأكثر شعبية لصفقات تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في لندن في عام 2023، حيث شكل 12% من هذه الصفقات، وفقًا لشركة الوساطة Savills Plc.

وكان سوق العقارات الراقية في العاصمة البريطانية قويا نسبيا حتى مع قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة واستعداد بريطانيا لتشديد قواعدها الضريبية على الأجانب الأثرياء لكن بعض البائعين اضطرّوا إلى خفض طموحاتهم عندما يتعلق الأمر بالسعر.

وباع الملياردير البريطاني بوبي أرورا، منزلًا فاخرًا في بلجرافيا – وهي منطقة مجاورة لتشيلسي – مقابل 23.5 مليون جنيه إسترليني في نهاية العام الماضي، بخصم حوالي 30٪ من السعر المدفوع في عام 2013.

وفي يناير، تم بيع عقارات في أفضل أنحاء لندن وانخفضت المناطق إلى أقل من 90% من الأسعار المطلوبة للمرة الأولى منذ أوائل عام 2019.

ويرتبط قادة الإمارات وصناديق الثروة بأصول في المملكة المتحدة تتراوح من نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

لكن شخصيات بريطانية لها صلات بالشرق الأوسط قالت إن مقاومة الحكومة البريطانية لمحاولة مدعومة من الإمارات لشراء صحيفة تلغراف قد تهدد بتوتر العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي حالة آل نهيان، الذين حكموا الإمارات منذ الاستقلال قبل نصف قرن، فإن بعض الأصول خاصة بشكل واضح، في حين أن البعض الآخر متشابك مع أصول الحكومة.

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ومن الواضح أن هذه الأموال الخاصة تدل على أن ثروتهم المعروفة تفوق بحجمها الثروات التي تمتلكها العشائر الخليجية الأخرى، بما في ذلك ثروة العائلة المالكة السعودية.

وتشمل أصول آل نهيان أسهم في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وعشرات القصور، بما في ذلك شاتو دي بايون في شمال باريس.

ويسيطر ستة أشقاء يعرفون باسم بني فاطمة، على ثروة عائلة آل نهيان وهم جميعا أبناء مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويتقدم هؤلاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وكل من مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد ومنصور بن زايد الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي ورئيس صندوق الثروة الفيدرالي.