الأردنيون كابوس الاحتلال وأنظمة التطبيع.. شاهد ما يحدث بالأردن الآن وساحات التجمع لم تعد تتسع للمتظاهرين

وطن – تتصاعد الاحتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية داخل العاصمة الأردنية عمان، لتتحول جمعة الغضب في البلاد إلى شرارة كبيرة لها من اسمها نصيب مع الحشود الكبيرة التي لم تتسع لها ساحة الكالوني، وفق مقاطع مصورة متداولة في المنصات.

ويستمر الأردنيون في حراكهم الجماهيري اليومي بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان.

كلما زادت الحشود وتواصلت زاد النباح في سكاي والعربية وطنين الذباب في المنصات ، ما كان #الأردن ولن يكون إلا مع المقاومة وضد الصهيونية التي تستهدف وجوده. للتذكير الحشد ضد سفارة العدو حصرا . ومن يعتبر نفسه صهيونيا فالحشد ضده وليتحسس بطحته . #طوفان_الأقصى #طوفان_الغضب_الأردني https://t.co/BBWxhPCJX9 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 5, 2024

ويؤكد المتظاهرون رفضهم وغضبهم لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وحشية بحق المدنيين في قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول، وسط كارثة إنسانية ويطالبون بقطع العلاقات ووقف دعم الصهاينة بمختلف أشكاله الدبلوماسية والاقتصادية.

ولم تخل الاحتجاجات من احتكاكات بين قوات الأمن الأردني ومتظاهرين في محيط مقر السفارة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية العشرات من المتحجين السلميين المناصرين لغزة، في حين دعا المتظاهرون من خلال مطالبهم الحكومة لإنهاء علاقتها بالجانب الإسرائيلي، ووقف كافة أشكال التطبيع بين عمان وتل أبيب.

إشادة واسعة بالحراك السلمي

ولقي الحراك السلمي إشادة واسعة من الرواد ومن بينهم الصحفي الشهير ياسر أبوهلالة الذي كتب مغرداً: “كلما زادت الحشود وتواصلت زاد النباح في سكاي والعربية وطنين الذباب في المنصات”.

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وأضاف: “ما كان الأردن ولن يكون إلا مع المقاومة وضد الصهيونية التي تستهدف وجوده. للتذكير الحشد ضد سفارة العدو حصرا . ومن يعتبر نفسه صهيونيا فالحشد ضده وليتحسس بطحته”.

في حياتي لم أشاهد هكذا حشود تُحاصر سفارة الاحتلال .. وما زال الأردنيون يتوافدون ويملؤون شوارع محيط السفارة الآن .. عشرات الآلاف في الأردن ضمن #جمعة_الغضب_لفلسطين

نصرة لغزة وللمطالبة بقطع العلاقات وموقف حازم للضغط لإنهاء العدوان وتحصين الأردن pic.twitter.com/SKxt4vt1TM — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) April 5, 2024

وشارك رضا ياسين مقطع مصور لحشود هائلة تهتف لغزة بقوة وصدى كبير وعلق: “في حياتي لم أشاهد هكذا حشود تُحاصر سفارة الاحتلال .. وما زال الأردنيون يتوافدون ويملؤون شوارع محيط السفارة”.

آلاف الأردنيين يخرجون في اربد شمال الأردن: " بدل اعتقال الأحرار .. وقف وقف جسر العار" دعما لغزة وللمقاومة ولمطالبة السلطات الأردنية بقطع العلاقات ووقف التطبيع مع العدو الصهيوني والإفراج عن المعتقلين الناشطين لأجل غزة#جمعة_الغضب_لفلسطين pic.twitter.com/K8LlZ3n7G1 — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) April 5, 2024

وأكد سامر أن “آلاف الأردنيين خرجوا، الجمعة 6 أبريل 2024، في اربد شمال الأردن باحتجاجات هتفوا فيها: “بدل اعتقال الأحرار .. وقف وقف جسر العار” دعما لغزة وللمقاومة ولمطالبة السلطات الأردنية بقطع العلاقات، ووقف التطبيع مع العدو الصهيوني والإفراج عن المعتقلين الناشطين لأجل غزة.