أذلت الجيش الأول على مستوى العالم.. تفاعل واسع مع ذكرى معركة الفلوجة الأولى

وطن – حلت الخميس 4 أبريل الذكرى العشرين لاندلاع معركة الفلوجة الأولى التي جرت سنة 2004 فما قصتها وكيف أذلت الجيش الأول على مستوى العالم وكيف تفاعل الرواد معها في منصات التواصل؟

وتكبدت القوات الأمريكية في تلك المعركة خسائر فادحة دفعت الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش إلى القول إن أقوى جيش على مستوى العالم واجه خسائر قاسية مقراً بالهزيمة المذلة التي تعرض لها.

وشارك في المعركة قوات المرتزقة من شركة بلاك ووتر الأمريكية إلى جانب عناصر الجيش الأمريكي وقد سحب المقاومون من السكان المحليين جثث قتلى الاحتلال وعلقوها فوق جسر على أطراف المدينة على نهر الفرات.

قبل عشرين عام. معركة الفلوجة الأولى التي اذلت الجيش الاول على مستوى العالم. pic.twitter.com/roGWcBjrOd — Hanzala (@Hanzpal2) April 5, 2024

تفاعل مع ذكرى معركة الفلوجة الأولى

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع من ذكرى معركة الفلوجة الأولى ومنهم حساب حنظلة الشهير على منصة إكس الذي شارك صوراً مذلة تكشف كيف كان الاحتلال يسحب خسائره من شوارع العراق بالقرب من المدينة الصامدة.

4/4/2004

كان عمري وقتها 12 عاما في منطقة لا تبعد كثيرا عن الفلوجة،

كانت مناطق أهل السنة كلها مشتعلة على الأمريكان حتى لقبوها بمثلث الموت، وكانت الفلوجة هي رأس الحربة.. — مہُصہْطہَفہَىٰ ألدُلَيہْمہِيہ (@Mustafa721412) April 5, 2024

وذكر مصطفى ما عاشه في تلك الفترة حين كان عمره 12 عاماً: “4/4/2004 كان عمري وقتها 12 عاما في منطقة لا تبعد كثيرا عن الفلوجة، كانت مناطق أهل السنة كلها مشتعلة على الأمريكان حتى لقبوها بمثلث الموت، وكانت الفلوجة هي رأس الحربة”.

تخيل محور المقاومة كان من يدير المعركة في وقتها ؟! كنا مازلنا ننتظر حق الرد إلى الآن 😂😂 — StivMadrid (@Stivinho61) April 5, 2024

وسخر أحد المغردين من وضع ما يسمى محور المقاومة اليوم الذي لا يجرؤ على القيام بأي معركة حقيقية ضد الاحتلال الإسرائيل رغم كل جرائمه في غزة: “تخيل محور المقاومة كان من يدير المعركة في وقتها ؟! كنا مازلنا ننتظر حق الرد إلى الآن”.

204/4/4 معركة الفلوجة الأولى هنا وطئنا رأس الأمريكان وهنا كانت مقبرتهم ✌ ولا سلام لمحتل #أهل_السنة_والجماعة #مثلث_الموت_السني #العراق_العظيم pic.twitter.com/L9ADk35IfY — محمد عبد القادر حمود 𓂆 (@Hamoudi_Free_Sy) April 4, 2024

مثلث الموت بين غزة والفلوجة

وشارك مغرد آخر لقطات من المعارك الدائرة والتي كبدت الاحتلال خسائر فادحة وكونت ما يسمى آنذاك مثلث الموت السني والعراق العظيم.

الفلوجة

قصة مدينة كُتب تأريخها بدماء شهدائها في مثل هذا اليوم قبل 20 عام وفي معركة الفلوجة الأولى هُزم الجيش الكوني الأمريكي المتخم بالعدة والعدد وبخسائر تجاوزت 3 آلالاف من جنوده ومرتزقته في الفلوجة التي استبسل أهلها الشجعان بالدفاع عنها أدعوا بالرحمة للأبطال شهداء الفلوجة pic.twitter.com/QjBYg8ZgJO — أعياد الطوفان – Aayad Al Twfan (@AayadAlTwfan) April 5, 2024

وشارك أعياد الطوفان لقطات من المعركة العظيمة وكتب عنها: “الفلوجة قصة مدينة كُتب تأريخها بدماء شهدائها في مثل هذا اليوم قبل 20 عام وفي معركة الفلوجة الأولى هُزم الجيش الكوني الأمريكي المتخم بالعدة والعدد وبخسائر تجاوزت 3 آلالاف من جنوده ومرتزقته في الفلوجة التي استبسل أهلها الشجعان بالدفاع عنها”.

وفي معركة الفلوجة الأولى استطاع قادة المقاومة بالاستناد إلى التنظيم المحكم بفرض السيطرة على أرض المعركة وأحداث إرباك للقوات المهاجمة وكل ذلك بأسلحة بسيطة مع تكتيك حرب العصابات.

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يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي حزر من تكرار سيناريو معركة الفلوجة الأولى في غزة ولكن ما جرى في القطاع الفلسطيني المحاصر تجاوز بطولات الفلوجة بمراحل كبيرة وفق ما أكده مراقبون لا سيما هزيمة التطور التقني والتكنولوجي الإسرائيلي الذي طالما تفاخر بها أمام العالم.