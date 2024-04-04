مصير قتلة اللواء اليمني حسن العبيدي.. قضاء مصر أسدل الستار على القضية المريبة

وطن – أسدل الستار على جريمة قتل اللواء اليمني حسن العبيدي في مصر، المسؤول العسكري اليمني داخل شقة كان يقيم فيها بمنطقة فيصل بالجيزة بعد أن قضت محكمة مصرية بإعدام القاتل، كما قضت بالحكم المؤبد للمتهم الثاني، والحكم بالسجن 15 عاما للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة.

وكان اللواء العبيدي قتل على يد سيدتين ورجلين داخل شقته في منطقة فيصل ببولاق الدكرور في محافظة الجيزة، بغرض سرقته وإخفاء متعلقاته لدى متهمة خامسة، عقب هتك عرضه بالقوة وفق راوية الداخلية المصرية.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى، للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

بيتوا النية

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.

القصة بدأت على كورنيش النيل

وقال ممثل النيابة خلال الجلسة، إن الجريمة بدأت تفاصيلها يوم 13 فبراير الماضي، حيث كانت المتهمة الأولى إسراء تتنزه على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وتصادف مرور المجني عليه بسيارته ثم وقوفه بجوارها حيث تجاذبا أطراف الحديث ونشأت علاقة صداقة بينهما، مؤكدا أن الفتاة استقلت السيارة إلى جواره وتبادلا أرقام الهواتف واتفقا على أن يقوم الضابط اليمني باستضافتها بشقة يمتلكها في منطقة فيصل، على أن تقوم بإحضار فتاة أخرى بصحبتها يوم 15 فبراير.

وتابع ممثل النيابة أن الفتاة وبعد عودتها لمنزلها روت ما حدث لصديقها رمضان (29 عاما) الذي تربطه بها علاقة غير شرعية، واتفقا سويًا على الاستعانة بشقيقتها وتدعى سهير، وكذا المتهم الرابع صديق الأخيرة والمتزوج منها عرفيًا، والتوجه جميعا إلى مسكن الضابط وصعود المتهمتين أولا إلى مسكنه، وعقب ذلك وضع أقراص دوائية مخدرة في كوب من العصير لاحتسائه.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم” حددت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.

واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية). بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيداً. وكانت السفارة اليمنية في مصر قد أعلنت العثور على حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية مقتولا في شقته بالقاهرة.

من هو اللواء حسن العبيدي؟

واللواء حسن العبيدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم(جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.

وأطلق عليه عبقري الصناعات العسكرية اليمنية لما قام به من مجهود وتطوير في صناعة المدرعات والمصفحات العسكرية اليمنية، بالإضافة إلي مجهوده الكبير في الصناعات العسكرية.