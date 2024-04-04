الرئيسية » الهدهد » فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا (فيديو)

فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا (فيديو)

بقلم
فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا

وطن – أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ السعودي صالح الفوزان، بعدم جواز شحن الجوالات من كهرباء الحرم، لأن هذا يأخذ طاقة كهربائية كثيرة، وإذا أراد الحاج أو المعتمر أن يملأ جواله فعليه أن يخرج إلى بيته أو لمحل ويعبئه ولو بالإيجار ولا يشحنه من الحرم، وهي الفتوى التي باتت محل جدل على منصات التواصل.

ولدى سؤاله عن حكم شحن الجوالات من الحرم المكي قال صالح الفوزان، إن كهرباء الحرم وقف ولا يجوز أن تستخدم الوقف لحاجتك الخاصة. وتابع أن كهرباء الحرم “لم توقف للجوالات إنما هي موقوفة للإضاءة.”

واستدرك: “إذا سمح لهذا وهذا أخذوا طاقة كهربائية كثيرة.. إذا أردت أن تملأ الجوال بالطاقة فاخرج إلى منزلك أو إلى محل وتملأه ولو بالإيجار ولا تعبئه من الحرم.”

فتوى الفوزان تثير ردود أفعال متباينة

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي” إكس” حيال مقاله الشيخ الفوزان بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا السياق تساءل “أبو نبيل الأثري” بنبرة تندر: “هل يجوز يا شيخ شحن الموبايلات من كهرباء الحفلات الراقصة في موسم الرياض وغيره”.

وعلق آخر ساخرا: “المفروض تفتي أنها حلال لانه MBS قدس الله سره-لقب محمد بن سلمان في الإعلام الغربي- وسع الحرم واعتنى به ويوصل له الكهرباء إذا هي كهرباء مباركة”.

  • اقرأ أيضا:
صالح الفوزان المقرب من “ابن سلمان”: لاتجالسوا أتباع “الطريفي” واتركوهم (شاهد)

وتساءلت “هنا أيمن”: “بلد بتصدر الطاقة لاسرائيل وتستخسر في شعبها شحن الجوال هزلت والله”.

ودافع صاحب حساب “تحرير –تنوير” عن الشيخ الفوزان وقال :”بغض النظر اذا كان أحد يختلف معه أم لا ولكن حجته الفقهية ظاهرة في محلها ولم يخطأ وفعلا الوقف له حرمته ولابد من الامتثال!”.

“شيوخ ابن سلمان فقهاء في علم الجوالات والسمبوسة”

وعقب آخر مستنكرا فتوى صالح الفوزان: “وكأن هؤلاء الحجاج والمعتمرين جاءوا ببلاش.. بما أنه لا يجوز لماذا لم يزيلوا أمكنة شحن الهواتف بداية، أم انه كان يجوز والآن مع المصاريف لبايدن أصبح لا يجوز”.

واستدرك: “فتاوى حسب العرض والطلب”.

وفي السياق ذاته علقت “شمس الأصيل العربي” :”شحن موبيل مشكلة كبيرة ودفع ٤٥٠ مليار دولار لترامب جزية لا يعنى شيء عندما يكون علماء السلطان بوجهين فويل للشعب من الضلال”.

وقال “خليفة نتشة “:”عالم فقيه في علم الجوالات وآخر في علم السمبوسة-في إشارة إلى الشيخ “عبد الرحمن السديس”.. غريب أمر هؤلاء”.

قد يعجبك أيضاً

تعثر محمد بن سلمان للاستثمار الأجنبي بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030

“بلومبيرغ” تكشف عن “نكسة” تعرّض لها محمد بن سلمان

الحريات في السعودية تصل للحضيض: "سجن ليبي لانتقاده وجبة طعام"

الحريات في السعودية تصل للحضيض: “سجن ليبي لانتقاده وجبة طعام” (فيديو)

دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

أحمد الطنطاوي يحذر من بقاء السيسي في الحكم: "سندفع ثمنه لأجيال قادمة"

أحمد الطنطاوي يحذر من بقاء السيسي في الحكم: “سندفع ثمنه لأجيال قادمة”

فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا

فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا (فيديو)

شيخ الأزهر يهاجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وينتقد الضعف العربي تجاه القضية الفلسطينية

شيخ الأزهر يهاجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وينتقد الضعف العربي تجاه القضية الفلسطينية

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior