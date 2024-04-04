فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا (فيديو)

وطن – أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ السعودي صالح الفوزان، بعدم جواز شحن الجوالات من كهرباء الحرم، لأن هذا يأخذ طاقة كهربائية كثيرة، وإذا أراد الحاج أو المعتمر أن يملأ جواله فعليه أن يخرج إلى بيته أو لمحل ويعبئه ولو بالإيجار ولا يشحنه من الحرم، وهي الفتوى التي باتت محل جدل على منصات التواصل.

ولدى سؤاله عن حكم شحن الجوالات من الحرم المكي قال صالح الفوزان، إن كهرباء الحرم وقف ولا يجوز أن تستخدم الوقف لحاجتك الخاصة. وتابع أن كهرباء الحرم “لم توقف للجوالات إنما هي موقوفة للإضاءة.”

صالح الفوزان يقول بانه لا يجوز شحن الجوالات من كهرباء الحرم لأن هذا يأخذ طاقة كهربائية كثيرة، وإذا أردت أن تعبّي جوالك تخرج لبيتك أو لمحل وتعبّيه ولو بالإيجار ولا تعبّيه من الحرم. pic.twitter.com/pE1erTNetc — علماء السلطان (@HDMshk2) April 3, 2024

واستدرك: “إذا سمح لهذا وهذا أخذوا طاقة كهربائية كثيرة.. إذا أردت أن تملأ الجوال بالطاقة فاخرج إلى منزلك أو إلى محل وتملأه ولو بالإيجار ولا تعبئه من الحرم.”

فتوى الفوزان تثير ردود أفعال متباينة

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي” إكس” حيال مقاله الشيخ الفوزان بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا السياق تساءل “أبو نبيل الأثري” بنبرة تندر: “هل يجوز يا شيخ شحن الموبايلات من كهرباء الحفلات الراقصة في موسم الرياض وغيره”.

وعلق آخر ساخرا: “المفروض تفتي أنها حلال لانه MBS قدس الله سره-لقب محمد بن سلمان في الإعلام الغربي- وسع الحرم واعتنى به ويوصل له الكهرباء إذا هي كهرباء مباركة”.

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وتساءلت “هنا أيمن”: “بلد بتصدر الطاقة لاسرائيل وتستخسر في شعبها شحن الجوال هزلت والله”.

ودافع صاحب حساب “تحرير –تنوير” عن الشيخ الفوزان وقال :”بغض النظر اذا كان أحد يختلف معه أم لا ولكن حجته الفقهية ظاهرة في محلها ولم يخطأ وفعلا الوقف له حرمته ولابد من الامتثال!”.

بغض النظر اذا كان أحد يختلف معه أم لا ولكن حجته الفقهية ظاهرة في محلها ولم يخطأ وفعلا الوقف له حرمته ولابد من الامتثال! لا تفجروا في الخصومة وانصفوا أخوانكم في الدين

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ) — تحرير𝕏تنوير (@Awareness_Shots) April 3, 2024

“شيوخ ابن سلمان فقهاء في علم الجوالات والسمبوسة”

وعقب آخر مستنكرا فتوى صالح الفوزان: “وكأن هؤلاء الحجاج والمعتمرين جاءوا ببلاش.. بما أنه لا يجوز لماذا لم يزيلوا أمكنة شحن الهواتف بداية، أم انه كان يجوز والآن مع المصاريف لبايدن أصبح لا يجوز”.

واستدرك: “فتاوى حسب العرض والطلب”.

وفي السياق ذاته علقت “شمس الأصيل العربي” :”شحن موبيل مشكلة كبيرة ودفع ٤٥٠ مليار دولار لترامب جزية لا يعنى شيء عندما يكون علماء السلطان بوجهين فويل للشعب من الضلال”.

وقال “خليفة نتشة “:”عالم فقيه في علم الجوالات وآخر في علم السمبوسة-في إشارة إلى الشيخ “عبد الرحمن السديس”.. غريب أمر هؤلاء”.