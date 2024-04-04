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عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يصدم العالم مجددا.. ماذا عن زلزال تايوان؟

بقلم
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

وطن – أثيرت حالة جديدة من الجدل، بشأن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس فيما يخص توقعاته إزاء زلزال تايوان الأخير.

وكان العالم الهولندي قد نشر تغريدتين على حسابه في موقع إكس، أشار لواحدة منها إلى توقعاته بحدوث زلزال كبير.

جاء ذلك في إشارة إلى الزلزال الذي هز تايوان أمس وبلغت قوته 7.4 درجة بحسب مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وتدمير المباني.

وقال هوغربيتس: “بعد ثلاثة أيام مما كان متوقعا. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا”.

ونشر العالم الهولندي، رابط للفيديو على موقع يوتيوب، والذي كان قد نشره قبل نحو عشرة أيام.

وفي تغريدة أخرى لاحقة، كتب هوغربيتس قائلا: “قبل بضعة أيام فقط أكدنا مرة أخرى على أهمية هندسة الزاوية القائمة التي سبقت أيضا زلزال تايوان هذا الصباح (صباح الأربعاء)”.

وأضاف: “تثبت هذه الهندسة أن القوة الكامنة وراء الآلية القادمة من الكواكب هي قوة كهرومغناطيسية. لا يمكن أن تكون الجاذبية”.

زلزال قوي يضرب تايوان

وضرب زلزال قوي الساحل الشرقي لتايوان بقوة 7.4 درجة، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وهذا هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ 25 عامًا، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الطقس المركزية في تايوان.

وعلى الفور، أرسلت وزارة الدفاع التايوانية قوات عسكرية لمساعدة الحكومات المحلية ونقل الناس إلى مناطق مرتفعة للوصول إلى بر الأمان.

جدل معتاد من العالم الهولندي

وعالم الزلازل الهولندي هوغربيتس اعتاد أن قد أثار الجدل سابقا عندما حذر من احتمال وقوع زلازل مدمرة.

وأبرز هذه الوقائع تمثلت في الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

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