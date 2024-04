عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يصدم العالم مجددا.. ماذا عن زلزال تايوان؟

وطن – أثيرت حالة جديدة من الجدل، بشأن عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس فيما يخص توقعاته إزاء زلزال تايوان الأخير.

وكان العالم الهولندي قد نشر تغريدتين على حسابه في موقع إكس، أشار لواحدة منها إلى توقعاته بحدوث زلزال كبير.

جاء ذلك في إشارة إلى الزلزال الذي هز تايوان أمس وبلغت قوته 7.4 درجة بحسب مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وتدمير المباني.

وقال هوغربيتس: “بعد ثلاثة أيام مما كان متوقعا. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا”.

Three days later than expected. You can watch the detailed analysis of the particular geometry that preceded this major earthquake and why a ~M7.5 was anticipated: https://t.co/K3hSfN4xJK https://t.co/zirwjrJH5u

ونشر العالم الهولندي، رابط للفيديو على موقع يوتيوب، والذي كان قد نشره قبل نحو عشرة أيام.

وفي تغريدة أخرى لاحقة، كتب هوغربيتس قائلا: “قبل بضعة أيام فقط أكدنا مرة أخرى على أهمية هندسة الزاوية القائمة التي سبقت أيضا زلزال تايوان هذا الصباح (صباح الأربعاء)”.

وأضاف: “تثبت هذه الهندسة أن القوة الكامنة وراء الآلية القادمة من الكواكب هي قوة كهرومغناطيسية. لا يمكن أن تكون الجاذبية”.

Just a few days ago we emphasized again the significance of this right-angle geometry that also preceded the #Taiwan #earthquake this morning. This geometry proves that the force behind the mechanism coming from the planets is electromagnetic. It cannot be gravitational. https://t.co/0nrQ25Gbp0

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 3, 2024