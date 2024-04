صحفي بريطاني يفجر مفاجأة عن استهداف قافلة منظمة المطبخ: البريطانيون الثلاثة جواسيس عسكريون

وطن – كشف أليكس بارنيكوت الصحفي البريطاني في شبكة “غلوبال نيوز”، عن مفاجأة مدوية بخصوص القتلى الثلاثة البريطانيين في الاستهداف الإسرائيلي لموظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وقال بارنيكوت في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس“: “المواطنون البريطانيون الثلاثة الذين قتلتهم إسرائيل الليلة الماضية في غزة كانوا في الواقع جواسيس بريطانيين.. وكان هؤلاء أفرادًا عسكريين بريطانيين، يعملون لدى شركة الاستخبارات البريطانية Solace Global”.

وأضاف أن إسرائيل قتلت في الواقع، ثلاثة عسكريين بريطانيين.

🚨🇬🇧 BREAKING:

The three British citizens killed by Israel last night in Gaza were actually British Spies

They were British Military Personnel, employed by the British Intelligence firm Solace Global

Israel killed 3 British Military personnel pic.twitter.com/r94Iocu8SE

