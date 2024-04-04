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صحفي بريطاني يفجر مفاجأة عن استهداف قافلة منظمة المطبخ: البريطانيون الثلاثة جواسيس عسكريون

بقلم
استهداف قافلة منظمة المطبخ

وطن – كشف أليكس بارنيكوت الصحفي البريطاني في شبكة “غلوبال نيوز”، عن مفاجأة مدوية بخصوص القتلى الثلاثة البريطانيين في الاستهداف الإسرائيلي لموظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وقال بارنيكوت في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس“: “المواطنون البريطانيون الثلاثة الذين قتلتهم إسرائيل الليلة الماضية في غزة كانوا في الواقع جواسيس بريطانيين.. وكان هؤلاء أفرادًا عسكريين بريطانيين، يعملون لدى شركة الاستخبارات البريطانية Solace Global”.

وأضاف أن إسرائيل قتلت في الواقع، ثلاثة عسكريين بريطانيين.

استهداف قافلة منظمة المطبخ

وقُتل عدد من الأشخاص الأجانب، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لمنظمة إغاثة دولية بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل قصفت فريق إغاثة أجنبياً في غزة يتألف من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية؛ إضافة إلى سائق فلسطيني.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي (خيرية دولية)، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم أجانب.

استهداف قافلة منظمة المطبخ
استهداف سيارة منظمة المطبخ المركزي في غزة وقتل موظفيها

ونُقل القتلى الأجانب إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، ومن بينهم سيدة.

واستهدف القصف ثلاث سيارات تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، منها سيارتان مصفحتان، وسيارة ثالثة بدون تصفيح، وأسفر القصف عن مقتل 7 موظفين من فريق الإغاثة يحملون جنسيات أجنبية متعددة، بمن فيهم السائق الفلسطيني من رفح سيف أبو طه.

وبحسب شهود عيان، تعرضت السيارة الأولى للقصف، مما أدى إلى احتراقها بالكامل، وجرى إجلاء المصابين في السيارة الثانية وبعد تحركها تعرضت للقصف.

وأكد بيان منظمة المطبخ المركزي العالمي أن القافلة تحركت من مستودع تابع لها في محافظة دير البلح باتجاه شارع الرشيد.

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استهداف قافلة منظمة المطبخ

صحفي بريطاني يفجر مفاجأة عن استهداف قافلة منظمة المطبخ: البريطانيون الثلاثة جواسيس عسكريون

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