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شيخ الأزهر يهاجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وينتقد الضعف العربي تجاه القضية الفلسطينية

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شيخ الأزهر يهاجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وينتقد الضعف العربي تجاه القضية الفلسطينية

وطن – هاجم شيخ الأزهر أحمد الطيب ببيان له جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ودعوة الصهاينة باستخدام الأسلحة النووية منتقداً في الوقت ذاته الضعف العربي الذي أصب الأمة العربية بفقدان توازنها.

وقال الطيب ببيان أعقب استقبال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: “إن حالة التشتت والضعف التي أصابت الأمة العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة”.

وأضاف شيخ الأزهر متطرقاً إلى أوضاع دول عربية عدة ومنها حرب غزة: “مَن يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألمٍ شديدٍ لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرهم من الدول”.

ما الحل تجاه الضعف العربي حول غزة ؟

وأكد الداعية المصري أن “العالم العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة”.

وأردف أحمد الطيب: “تعاملنا -كعالم عربي- مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوًى وثروات ودبلوماسية”.

وأشار شيخ الأهر إلى “تنبه القوى الاستعمارية الكبرى إلى أن قدرتهم في السيطرة على المنطقة مرهونة بتفرق العرب والمسلمين وتشتتهم وأنَّ هذا هو السبيل الأوحد لتواجدهم بين العرب لتحقيق مخططاتهم في نهب ثروات البلاد وبما يحقق نهضتهم وتقدمهم”.

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خطاب الصهاينة عن غزة هو عين الإرهاب

وأكمل: “دعوات الصهاينة لاستخدام الأسلحة النووية في غزة، وتشبيه المسؤولين الصهاينة للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء -الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود- بأنهم حيوانات”.

وعن دعوات الصهاينة وحديث المتصهينين أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب أن ذلك “هو عين الإرهاب، هذا الإرهاب الصهيوني الذي يحظى بدعم سياسي عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين”.

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