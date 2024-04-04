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شاب كويتي يوثّق دمار غزة من قلب القطاع ورسالة مؤثرة (فيديو)

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شاب كويتي يوثق جرائم الاحتلال في غزة

وطن – نشر شاب كويتي، مقطع فيديو من أحد أزقة غزة المدمرة، من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

جاء ذلك لرصد وتوثيق جانب من أوجه الدمار والخراب التي خلَّفها الاحتلال.

وأظهر مقطع الفيديو، أحد الأحياء التي طالتها آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع، وقال الناشط الكويتي: “الوضع كثير صعب”.

وفد طبي كويتي في غزة

وكان وفد طبي كويتي قد وصل إلى غزة قبل أيام؛ للانضمام إلى قلة من الكوادر الطبية التي تطوعت من أجل تقديم خدمات صحية لآلاف المرضى والمصابين الفلسطينيين في القطاع.

ونشر الدكتور محمد الكندري، وهو طبيب كويتي كان ضمن الوفد الذي دخل غزة، عدداً من مقاطع الفيديو التي تكشف عن هول المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

 

 

 

ووصل فريق الجمعية الكويتية للإغاثة الطبية يوم الاثنين إلى قطاع عزة، عبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر.

وضمّ الفريق 14 فردا، بينهم 10 أطباء في تخصصات جراحية مختلفة، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية.

الوضع كارثي

وقال رئيس الوفد الطبي الإغاثي الكويتي الدكتور عمر الثويني، إن الوضع الصحي داخل مستشفيات قطاع غزة كارثي جدًا، والنظام الصحي على حافة الانهيار، والمرضى يرقدون في أزقة المستشفيات، والمستلزمات والأدوات الطبية شحيحة جدا.

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وأضاف أنّ فريقه الطبي بدأ إجراء عدة عمليات منذ وصولهم إلى القطاع، والإصابات في العيون والأطراف وفي مناطق متعددة من الجسد.

وأشار إلى أن المرضى في وضع صحي بالغ التعقيد، حيث لا تقدم لهم رعاية صحية حقيقية، ويبقون في أزقة المستشفيات عرضة للتلوث والأمراض.

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شاب كويتي يوثّق دمار غزة من قلب القطاع ورسالة مؤثرة (فيديو)

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