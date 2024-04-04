الرئيسية » الهدهد » دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

بقلم
دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

وطن – سلطت وسائل إعلامية الضوء على توقعات أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية، استناداً لبيانات مركز الفلك الدولي والحسابات الفلكية حيث اختلفت بين دول ستصوم 29 يوماً وأخرى 30 يوما.

وسبق أن حسم مركز الفلك الدولي حسابات رؤية هلال عيد الفطر وجاء فيه أن كل من: سلطنة عُمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة حددت، الاثنين 11 مارس/ آذار 2024، هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء الـ12 من مارس بسبب تعذر رؤية الهلال.

كما كانت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق، قد حددت أن 11 مارس أول أيام رمضان 2024.

توقعات أول أيام عيد الفطر 2024

وبدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 8 نيسان/ إبريل.

وحددت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب.

وتلك الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 8 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وبالتالي وفق مركز الفلك الدولي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها.

دول تتحرى هلال العيد الثلاثاء وأخرى الأربعاء

والدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 إبريل، تكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا.

وتكون الرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية وسهلة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وتوقعت المصادر أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا.

كما أنه من غير المستبعد إعلان الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها.

قد يعجبك أيضاً

تعثر محمد بن سلمان للاستثمار الأجنبي بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030

“بلومبيرغ” تكشف عن “نكسة” تعرّض لها محمد بن سلمان

الحريات في السعودية تصل للحضيض: "سجن ليبي لانتقاده وجبة طعام"

الحريات في السعودية تصل للحضيض: “سجن ليبي لانتقاده وجبة طعام” (فيديو)

دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

أحمد الطنطاوي يحذر من بقاء السيسي في الحكم: "سندفع ثمنه لأجيال قادمة"

أحمد الطنطاوي يحذر من بقاء السيسي في الحكم: “سندفع ثمنه لأجيال قادمة”

فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا

فتوى الفوزان بتحريم استخدام كهرباء الحرم لشحن الجوالات تثير جدلا (فيديو)

شيخ الأزهر يهاجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وينتقد الضعف العربي تجاه القضية الفلسطينية

شيخ الأزهر يهاجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وينتقد الضعف العربي تجاه القضية الفلسطينية

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior