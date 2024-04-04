دول عربية ستصوم 29 يوماً.. موعد عيد الفطر 2024 وفق حسابات الفلك

وطن – سلطت وسائل إعلامية الضوء على توقعات أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية، استناداً لبيانات مركز الفلك الدولي والحسابات الفلكية حيث اختلفت بين دول ستصوم 29 يوماً وأخرى 30 يوما.

وسبق أن حسم مركز الفلك الدولي حسابات رؤية هلال عيد الفطر وجاء فيه أن كل من: سلطنة عُمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة حددت، الاثنين 11 مارس/ آذار 2024، هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء الـ12 من مارس بسبب تعذر رؤية الهلال.

كما كانت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق، قد حددت أن 11 مارس أول أيام رمضان 2024.

الحمد لله وحده

الحسابات الفلكية تتوقع ان رمضان لعام 1445هـ – ان شاء الله

" ثلاثين " يوماً و سيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل المتمم لشهر رمضان

والمرجح ان يكون #عيد_الفطر يوم الاربعاء 1445/10/1هـ حسب التقويم ويوافق 10 ابريل 2024 م والمحكمة العليا 🇸🇦تؤكد او تنفي ذلك والله أعلم pic.twitter.com/0n2gUig3qm — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) April 3, 2024

توقعات أول أيام عيد الفطر 2024

وبدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين 8 نيسان/ إبريل.

وحددت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب.

وتلك الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

يستحيل حسابيا أن يكون #عيد_الفطر_المبارك يوم الثلاثاء لسببين:

١- يوم ٢٩ رمضان سيغيب القمر قبل الشمس في جميع أتحاء المملكة فلا يمكن رؤية القمر بعد الغروب وهذا شرط لتحقق الرؤية

٢- سيولد #هلال_شوال حسابيا في الرياض الساعة ٩:٢٠ مساء في يوم ٢٩ رمضان أي بعد غروب الشمس pic.twitter.com/1dnznqQDqG — هاني (@alhossiani) April 4, 2024

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 8 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وبالتالي وفق مركز الفلك الدولي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها.

أنا قايلها ومعلنها من بداية السنة

قلت رمضان متى والعيد متى وحتى عرفة والحج

قبلهم كلهم

ثانيا لا يجوز الحلف عالمستقبل

لو يجوز حلفت

بيجتمعون الرائين وماراح يشوفون هلال شوال

وبيعلن رمضان كامل 30 يوم

والأربعاء باذن الله #عيد_الفطر

واقولكم شي

شهر ذو القعدة 29 يوم

وعيد الاضحى يوافق 15… pic.twitter.com/OLVactYLAQ — المعالج السعودي التميمي عبدالعزيز المعيوف (@mu3alj) April 4, 2024

دول تتحرى هلال العيد الثلاثاء وأخرى الأربعاء

والدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 إبريل، تكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا.

فلكياً:

سيغرب الهلال قبل الشمس ، مغرب يوم الاثنين القادم الموافق 29 رمضان ، لذا لا هلال في الأفق بعد غروب الشمس و رمضان 30 يوما و عيد الفطر يوم الأربعاء القادم . (يؤخذ بالحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات). @Zeyad_jehani pic.twitter.com/wJLREvZZRs — سناب عفيف (@afifnews4) April 4, 2024

وتكون الرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية وسهلة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وتوقعت المصادر أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا.

كما أنه من غير المستبعد إعلان الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها.