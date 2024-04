بالعشر الأواخر.. رئيس الاحتلال الإسرائيلي يولم لسفير الإمارات بتل أبيب (شاهد)

وطن – في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أبشع أنواع الإبادة الجماعية في التاريخ بحق أهلنا في غزة، حضر سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة مأدبة إفطار أقامها رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ في منزله.

وأظهرت صور نشرها “هرتسوغ” على حسابه بمنصة إكس، سفير الإمارات محمد آل خاجة ضمن مائدة الإفطار التي أقامها، إلى جانب عدد من الوزراء وسفراء الدول الغربية وأئمة ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس وعدد من الشخصيات من فلسطينيي الداخل، إضافة الى ممثلين عن قتلة ومنتهكي الأقصى ـ ممثلين عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة ـ

We hosted tonight at the President’s Residence, the traditional Iftar dinner to mark the breaking of the fast of Ramadan, with hundreds of guests from all sectors of Israeli society – including bereaved families, hostage families, and public servants – both Arabs and Jews.… pic.twitter.com/PCXuQwqIQX

