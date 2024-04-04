بالعشر الأواخر.. رئيس الاحتلال الإسرائيلي يولم لسفير الإمارات بتل أبيب (شاهد)

وطن – في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أبشع أنواع الإبادة الجماعية في التاريخ بحق أهلنا في غزة، حضر سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة مأدبة إفطار أقامها رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ في منزله.

وأظهرت صور نشرها “هرتسوغ” على حسابه بمنصة إكس، سفير الإمارات محمد آل خاجة ضمن مائدة الإفطار التي أقامها، إلى جانب عدد من الوزراء وسفراء الدول الغربية وأئمة ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس وعدد من الشخصيات من فلسطينيي الداخل، إضافة الى ممثلين عن قتلة ومنتهكي الأقصى ـ ممثلين عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة ـ

We hosted tonight at the President’s Residence, the traditional Iftar dinner to mark the breaking of the fast of Ramadan, with hundreds of guests from all sectors of Israeli society – including bereaved families, hostage families, and public servants – both Arabs and Jews.… pic.twitter.com/PCXuQwqIQX — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 3, 2024

وعلق رئيس الكيان الصهيوني على الصور بقوله: “استضفنا الليلة في مقر الرئيس حفل الإفطار التقليدي بمناسبة شهر رمضان، بحضور مئات الضيوف من جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي – بما في ذلك العائلات الثكلى، وعائلات الرهائن، والموظفين العموميين – من العرب واليهود على حد سواء.”

وزعم هرتسورغ أن “حرب اسرائيل ليست حرباً بين الأديان ولن يقوض أي عدو أو متطرف شراكتنا. وعلينا أن نتكاتف معًا ضد الكراهية والتطرف”.

من هو محمد آل خاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل؟

وبحسب تقارير سابقة يمثّل سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، سفيراً فوق العادة لتكريس عار التطبيع عبر أنشطة غير معتادة دبلوماسياً تعزز الدعم المعنوي لتل أبيب.

واختار آل خاجة مؤخراً أشد الأوقات حساسيةً لدى الفلسطينيين، وأحرار العالم المتضامنين معهم، عقب مجازر إسرائيل في غزة ليرتكب “نشاطات” أقل ما يقال فيها أنها تجاوزت حدود التطبيع.

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وعلق المعارض الإماراتي “أحمد الشيبة النعيمي”على حسابه في إكس –تويتر سابقاً:”لا تقبل الله منك و جعلها غصَّة في حلقك”وأستدرك:”أي استفزازٍ تستفزون شعبكم و الأمة في العشر الأواخر سفير الامارات يحضر مأدبة إفطار عند رئيس الكيان الصهيوني أخزاكم الله وفضحكم على رؤوس الأشهاد.”

لا تقبل الله منك..

و جعلها غصَّة في حلقك..

أي استفزازٍ تستفزون شعبكم و الأمة؟؟!!

في #العشر_الأواخر

سفير #الامارات يحضر مأدبة إفطار عند رئيس #الكيان_الصهيوني في الوقت الذي يمارس فيه هذا الكيان المحتل أبشع أنواع الإبادة الجماعية في التاريخ في حق أهلنا في #غزة #فلسطين أخزاكم… https://t.co/JcoOi2EhA7 — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) April 4, 2024



وختم داعياً :” اللهم عليك بكل من عاون على قتل أهلنا في غزة.. خذهم أخذ عزيز مقتدر”.

اتفاق العار

وكان اتفاق بين رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وبنيامين نتنياهو بمباركة من دونالد ترامب في 13 أغسطس 2020، أدى إلى بدء تطبيع العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان مُشترك أصدرته الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة وقتها، أنّ الدول الثلاثة “وافقت على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات”. أُقيم حفل التوقيع بشكل رسمي في 15 سبتمبر 2020.

وفي 16 أغسطس 2020، سمحت دولة الإمارات لأول مرة باتصالات هاتفية مُباشرة مع إسرائيل من خلال إلغاء حظر الاتصال المباشر برمز دولة الاحتلال +972.

وفي 31 أغسطس 2020، كانت أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات عن طريق شركة طيران “إل عال” الإسرائيلية. وفي يوليو 2021، افتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب.