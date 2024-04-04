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راقصة في ليلة القدر .. شاهد الصورة التي أثارت ضجة وقصتها!

بقلم
حقيقة رقص الراقصة سامية جمال في ليلة القدر

وطن – بالتزامن وقرب ليلة القدر، أثارت صورة تداولها مستخدمون لمواقع التواصل، جدلا بعد ادعائهم أنها تظهر الراقصة المصرية سامية جمال وهي ترقص في حيّ الحسين في القاهرة في ليلة القدر عام 1949.

ويشكّل مسجد الحسين في القاهرة مقصداً للصلاة والزيارة. إذ يعتقد أن جزءاً من رفات الحسين دفنت فيه، وتعرف المنطقة المحيطة به في بحيّ الحسين.

الصورة المتداولة للراقصة سامية جمال على أنّها في ليلة القدر
الصورة المتداولة للراقصة سامية جمال على أنّها في ليلة القدر

إلا أنّ الصورة في الحقيقة تعود لمشهدٍ من فيلم “وادي الملوك” الأميركيّ الذي صوّر في مصر وعرض عام 1954 وشاركت “جمال” في بطولته.

تظهر الصورة بالأسود والأبيض الراقصة والممثلة المصريّة الشهيرة (1924-1994) وهي ترقص أمام عدد من الرجال داخل ما يبدو أنّه سوق.

صورة ملتقطة من الشاشة بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2024 عن موقع ألامي

وأظهر التفتيش باستخدام كلمات مفتاح مثل “Samia Gamal valley of the kings” إلى مقاطع فيديو تظهر المشهد الذي تظهر فيه سامية جمال وهي ترقص، وقد التقطت خلاله الصورة المتداولة.

ويروي الفيلم من إخراج روبرت بيروش قصّة عالم آثار أميركيّ توجّه عام 1900 إلى مصر لاكتشاف قبر الأمير “رع حتب”، وتعرّض لأخطار ومكائد.

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حقيقة رقص الراقصة سامية جمال في ليلة القدر

راقصة في ليلة القدر .. شاهد الصورة التي أثارت ضجة وقصتها!

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