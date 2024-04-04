إدانة واسعة لحملة اعتقالات شنها السيسي ضد نشطاء وأكاديميين مناصرين لغزة “فيديو”

وطن – أدان صحفيون وحقوقيون مصريون قيام سلطات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشن حملة اعتقالات بعد مظاهرة داعمة لغزة أمام نقابة الصحفيين.

وشنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة ضد أكاديميين ونشطاء شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

القضية ١٢٧٧لسنة ٢٠٢٤أمن دولة،معتقلو التضامن مع فلسطين

-احمد عبد الكريم محمد

-أحمد صبحى عبد الظاهر

-وائل احمد السيد

-طاهر جمال الدين عبدالرازق

-محمود عبدالهادي عبدالمجيد

-مصطفي احمد رمضان

-عبدالكريم مجدى عبدالكريم

-مصطفي نصر عبد السلام

-محمد عبد التواب جمعه

-عمر محمود عثمان — Ahmed Douma (@AhmedDouma89) April 4, 2024

وانطلقت المظاهرة أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة لترد أجهزة أمن السيسي باعتقالات طالت كلاً من: الناشط محمد عواد عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار عضو حزب تيار الأمل تحت التأسيس.

قبل ساعة من الأن :

أسرة الناشط محمد عواد تعلن اعتقاله

من منزله واقتياده لمكان غير معلوم بعد ساعات من مشاركته بوقفة نقابة الصحفيين الداعمة لغزة وهتافه ضد رجل الأعمال السيناوي العرجاني … #فريق_مجاهدون #السيسي_يبيع_مصر — عصام الذاري (@Esaam_Al_d) April 4, 2024

اعتقالات تطال مصريين مناصرين لغزة

كما طالت الاعتقالات التي نفذتها سلطات السيسي كلاً من عبد الكريم مجدي، ومصطفى أحمد.. بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي قطب العربي و الناشط أحمد دومة بعد حملة تحريضية واسعة ضده من أجل إعادته إلى السجن الذي قضى فيه عشر سنوات.

وندد نشطاء وإعلاميون مصريون بالاعتقالات بسبب هتافهم دعما للشعب الفلسطيني في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة تنديدا بخذلان قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية متواصلة للشهر السابع على التوالي.

العصابة انزعجت من وقفة نقابة الصحفيين والتضامن مع غزة وخاصة الهتاف ضد شريكهم في البيزنس الحرام وشيخ المنصر وقائد مليشيات فاجنر مصر الشبيح العرجاني!

فقامت باعتقال أبرز المشاركين بعد وصولهم لمنازلهم! #كله_احتلال#آسفين_يا_شبيح#لايقين_علي_بعض#غزه_تقاوم_وتنتصر — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) April 4, 2024

وطالب المتظاهرون سلطات السيسي الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل العدوان والحصار.

في مصر ممكن تهتف ضد السلطة فيطلقوا عليك الاعلام يشتمك بس لو هتفت ضد ابراهيم العرجاني بيطلقوا عليك الداخلية تحبسك الحاج ابراهيم خط أحمر .. اعتقال محمد عواد وعدد من المشاركين في مظاهرة نقابة الصحفيين الداعمة لفلسطين عشان الهتاف ده 👇🏻 العرجاني وهلا كمان .. انتوا عملاء للكيان pic.twitter.com/fA8epSdaZi — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 4, 2024

سخط مصري متزايد

وعبر المصريون عن سخطهم على سياسة التجويع والحصار التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة وجاءت الشعارات معبرة عن حالة من الشعور بالخزي والعار من الصمت عن ما يرتكبه الاحتلال من مجازر مروعة.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ181 على التوالي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية ما أدى لاستشهاد نحو 33 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة.