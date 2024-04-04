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أحمد الطنطاوي يحذر من بقاء السيسي في الحكم: “سندفع ثمنه لأجيال قادمة”

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أحمد الطنطاوي يحذر من بقاء السيسي في الحكم: "سندفع ثمنه لأجيال قادمة"

وطن – شن المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، هجوما على خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأدائه القسم لولاية رئاسية ثالثة يوم، الثلاثاء، حيث وصفه بالنمطي المكرر لوعود لم تتحقق طيلة 10 سنوات ماضية.

وقال أحمد الطنطاوي بمنشور له على منصة (إكس) عن خطاب السيسي: “هذا الخطاب نمطيٌ ولا يحمل أيَّ جديدٍ أو غيرَ اعتيادي. الخطابُ يأتي وسطَ وعودٍ كثيرة بجمهوريةٍ جديدة بينما لا يقدم حلولًا خلاقة أو حقيقية”.

وأضاف الطنطاوي عن فترة حكم عبدالفتاح السيسي: “كلُّ ما قُدم على مدار السنوات العشْر الماضية كان عهودًا بلا أرضية.”

واستطرد موضحا:”كما وأنه يجيء بعدما قال الإعلامُ والشخصيات الموالون للسلطةِ وللنظامِ الحاكم إنه سيتضمن خطواتٍ مهمةً وحلولًا وقرارات وهو ما ثبت أنه عارٍ عن الصحة”.

وتابع الطنطاوي عن كلمة السيسي خلال أداء القسم: “الخطابُ كان واهنًا وغيرَ واقعي وغير َجاد ولا يحمل الاحترام الواجب للشعب المصري الذي يتعين على الرئيس الخضوع لإرادته كموظف عام”.

ودعا النائب المصري السابق والذي لم يتمكن من الترشح لانتخابات الرئاسة بسبب ضغوط أمنية ومخابراتية من السيسي عليه: “نطالب بشدة بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم الذي خُدع لعشر سنوات بوعود ووهم، والذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداعٍ لحقوق الإنسان ومخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي وفساد مستشر سندفع ثمنه لأجيال قادمة.”

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتلقى انتقادات مستمرة بسبب انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان قد أدى، الثلاثاء 2 أبريل 2024، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات وقدم في خطاب مثير للجدل 7 وعود رئاسية.

وأمام أعضاء مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة لم يتردد السيسي في استخدام آيات القرآن “لدغدغة العواطف” وفق ما أكده متابعون مصريون.

وسبق حضور السيسي لأداء اليمين موكب لقي انتقادات لاذعة في بلد يعاني اقتصادياً وتلا الرئيس المصري “آيتين من القرآن الكريم عن الملك والحكم” وتقول الآية الأولى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شيء قدير}.

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