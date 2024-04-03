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نسرين طافش ترد على حكم حبسها 3 سنوات بصور ساخنة! (شاهد)

بقلم
نسرين طافش

وطن – طالبت الفنانة السورية نسرين طافش المواقع الإخبارية والصحفيين بتحري المصداقية، بعد تداول أخبار عن تأييد محكمة الاستئناف في مصر، الأربعاء، حكم محكمة الجنح بحبسها 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد.

وكتبت نسرين طافش على ستوري حسابها في انستغرام: “يرجى من المواقع والاخوة الصحفيين تقصي المصداقية قبل نشر أي خبر كيدي مفبرك”.

وتجاهلت نسرين طافش الاخبار المتداولة عن تأييد حبسها 3 سنوات، ونشر صوراً خلال ممارستها التمارين الرياضية في الجيم.

واستعرضت الفنانة السورية في صورةٍ أخرى أنوثتها .

حبس نسرين طافش 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد

وأكدت المحكمة في قرارها أنه ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه. وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدّم دفاع المدعي في مرافعته صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من نسرين طافش إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيعها، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وغابت الفنانة نسرين طافش عن حضور جلسة اليوم، كما فعلت في جلسة الحكم الأول، ومن المقرر إصدار قرار بضبطها وإحضارها خلال ساعات.

وكانت طافش في الجلسة الأولى من المحاكمة، توجهت إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للفنانة السورية تهمة إصدار شيك، بسوء نية، لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

 

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