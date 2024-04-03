الرئيسية » الهدهد » فيديو إباحي بين 3 رجال وسيدتين في السعودية

فيديو إباحي بين 3 رجال وسيدتين في السعودية

بقلم
فيديو إباحي في السعودية

وطن – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محتوى إباحيا في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع الفيديو المتداول “مموها”، مؤكدة إلقاء القبض على 3 رجال وامرأتين.

وقال بيان للأمن العام: “شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض تقبض على (5) أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة”.

وأضاف بيان الداخلية، أنه تم إيقاف الأشخاص الخمسة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

زيادة في فيديوهات البذاءة

وزادت في الفترة الأخيرة، انتشار المقاطع المخلة للآداب التي يمارسها السعوديون وينشرونها على الملأ ضمن موجة انتشار البذاءة في المملكة، في نتاج لسياسات ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

مسؤولية محمد بن سلمان

ويُرجِع الكثيرون، سبب انتشار هذه السلوكيات إلى التغيرات التي طرأت على السعودية بفعل سياسات ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

  • اقرأ أيضا:
تحرش جماعي بفتاة سعودية واتهام مباشر لمحمد بن سلمان

وفيما يُسمي ابن سلمان ما يحدث في السعودية حاليًّا بأنه انفتاح، فتثار الكثير من الانتقادات لما تشهده المملكة مما يُوصف بالانحلال الذي ضرب أعماق المجتمع السعودي وصورته المحافِظة.

أعمال مخلة وإيحاءات جنسية

وقبل أيام، انتشرت مقاطع فيديو مختلفة لشخص يقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة ويتضمن إيحاءات جنسية.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر بعض من مقاطع الفيديو المتداولة وهي “مموهة” على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، معلنة إلقاء القبض على الشخص المعني.

وقالت الداخلية في بيان: “قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الداخلية في بيانها على أنه “تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

قد يعجبك أيضاً

صالح الجعفراوي

صالح الجعفراوي يرد على اتهامات عمالته للموساد ويكشف عن مكانه الحالي (فيديو)

فيديو إباحي في السعودية

فيديو إباحي بين 3 رجال وسيدتين في السعودية

مذيعة تايوانية تبث خبر الإنذار المبكر للزلزال فيحدث مباشرة

فيديو صادم لمذيعة تايوانية تنبه لزلزال فباغتها على الهواء

دمار مجمع الشفاء

مجمع الشفاء قبل وبعد العدوان.. مجازر مروعة لا يمكن تخيلها (مقاطع مصورة ومشاهد أقمار صناعية)

لقاء أنس الشريف مع زميله عبدالله الحاج

لقطات مبكية توثق لقاء مراسل الجزيرة أنس الشريف بزميله عبدالله الحاج بمجمع الشفاء

محمد بن زايد

نظام المهداوي يكتب: كيف استطاع الشيطان محمد بن زايد محاصرة الجزائر؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior