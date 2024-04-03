فيديو إباحي بين 3 رجال وسيدتين في السعودية

وطن – انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محتوى إباحيا في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع الفيديو المتداول “مموها”، مؤكدة إلقاء القبض على 3 رجال وامرأتين.

🎥 | شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض تقبض على (5) أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة. pic.twitter.com/Hxms0W8Eiq — الأمن العام (@security_gov) April 3, 2024

وقال بيان للأمن العام: “شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض تقبض على (5) أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة”.

وأضاف بيان الداخلية، أنه تم إيقاف الأشخاص الخمسة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض تقبض على (5) أشخاص لارتكابهم أفعالًا منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة. pic.twitter.com/TALalKpPtb — الأمن العام (@security_gov) April 3, 2024

زيادة في فيديوهات البذاءة

وزادت في الفترة الأخيرة، انتشار المقاطع المخلة للآداب التي يمارسها السعوديون وينشرونها على الملأ ضمن موجة انتشار البذاءة في المملكة، في نتاج لسياسات ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

مسؤولية محمد بن سلمان

ويُرجِع الكثيرون، سبب انتشار هذه السلوكيات إلى التغيرات التي طرأت على السعودية بفعل سياسات ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

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وفيما يُسمي ابن سلمان ما يحدث في السعودية حاليًّا بأنه انفتاح، فتثار الكثير من الانتقادات لما تشهده المملكة مما يُوصف بالانحلال الذي ضرب أعماق المجتمع السعودي وصورته المحافِظة.

أعمال مخلة وإيحاءات جنسية

وقبل أيام، انتشرت مقاطع فيديو مختلفة لشخص يقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة ويتضمن إيحاءات جنسية.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر بعض من مقاطع الفيديو المتداولة وهي “مموهة” على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، معلنة إلقاء القبض على الشخص المعني.

📹 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لارتكابه أفعالًا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية. pic.twitter.com/pClITRLrDp — الأمن العام (@security_gov) March 30, 2024

وقالت الداخلية في بيان: “قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لارتكابه أفعالا مخلة بالآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الداخلية في بيانها على أنه “تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.