صورة لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني مع رونالدو تثير ضجة! (شاهد)

وطن – أشعلت صورة نشرتها لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني، ظهرت فيها إلى جانب نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، ضجةً واسعةً وجدلاً على منصات التواصل الاجتماعيّ.

وبدا أن الصورة التي نشرتها لاعبة التنس على ستوري حسابها في انستغرام، في مرافق تدريبات نادي النصر، وظهرت يارا الحقباني بملابس التدريب، رفقة كريستيانو رونالدو، ووضعت إيموجي لكرة التنس بجانب كرة القدم.

وانتقد مغرّدون الملابس التي ظهرت فيها يارا مع رونالدو، بينما آرى آخرون أن طريقة وضع يد كريستيانو على اللاعبة السعودية غير لائق. حسب تعبيرهم

انا معرفش يارا الحقباني بس مكنتش تخلية يحط ايدة عليها كده مش حلو ده https://t.co/qfXEBinlod — 🐳乃ﾉg ん乇ﾑ尺ｲ🐙 (@mohamed10136149) April 3, 2024

من هي لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني؟

احترفت يارا الحقباني رياضة التنس منذ سنوات، لتكون أصغر لاعبة تنس في المملكة، وتحقق انتصارات مهمة في المحافل الدولية.

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مثّلت يارا السعودية في بطولات “الجونيور” والـ”فيوتشر WTA” وبطولات التضامن الإسلامي.

كما حققت يارا الكثير من الإنجازات في مسيرتها الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎يارا الحقباني‎‏ (@‏‎yaraalhogbanii‎‏)‎‏



وتوجت بذهبية التنس في بطولة دورة الألعاب السعودية مرتين على التوالي. وتوجت بلقب كأس بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئات في البحرين ورومانيا.

في حين مثلت “الحقباني “بلادها في كأس بيلي جين كينغ، وهي المرة الأولى للسعودية في مشاركتها بهذه البطولة.

كما شاركت في منافسات الألعاب الآسيوية أخيراً في الصين.