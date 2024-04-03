حملة دولية لإطلاق سراح 5 ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ 2015.. ما قصتهم؟

وطن – طالبت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب بالمشاركة في حملة دولية لإطلاق سراح 5 رياضيين تم اعتقالهم عام 2015، بأحد السجون الإيطالية، بتهمة الهجرة غير الشرعية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التابعة لحكومة أسامة حماد، أن الحملة بأهمية الإفراج عن خمسة ليبيين يواجهون أحكاماً بالسجن 30 عاماً بسبب اتهامات بالهجرة غير الشرعية.

والليبيون الخمسة هم كل من مهند خشيبة (1992)، وعلاء الزغيد (1995)، وطارق العمامي (1995)، وعبد الرحمن البرعصي (1995)، ومحمد المزوغي (1993).

وحكم القضاء الإيطالي على هؤلاء بعقوبة 30 عاماً سجن.

ووفق بيان الخارجية الليبية فإن “المحاكمة غابت عنها العدالة والإنصاف، إضافة إلى عدم حضور محاميين متمرسين للدفاع عنهم (المتهمين)”.

حقوقيون من دول عربية وغربية يدعمون الحملة

وذكرت الخارجية الليبية في بيانها أن “خبراء وأعضاء منظمات حقوقية وسياسية ونقابية بكل من المغرب، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وإيطاليا، والسنغال، والكاميرون، وتونس، وليبيا، أعلنوا عن عزمهم المساعدة بالقضية”.

وأضافت أن هؤلاء الخبراء أكدوا مشاركتهم بالعمل المشترك لدى كل الهيئات الحقوقية الدولية والآليات الأممية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قصد العمل على إنصاف الشباب الليبي المعتقل تعسفيا بسجون إيطاليا.

وتابع البيان الليبي أن جميع هذه الجهات ستعمل أيضا على “إطلاق حملة دولية من أجل الترافع والدفاع عن ملف هؤلاء الشباب الرياضي، تحت شعار: الهجرة من أجل الرياضة ليست جريمة”.

اقرأ أيضا:

وطالبت الخارجية الليبية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “التدخل العاجل لدى السلطات الإيطالية للإفراج عن هؤلاء الشباب”.