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الجندي الإسرائيلي سقط كالعصفور.. عملية قنص احترافية للمقاومة (فيديو)

بقلم
الجندي الإسرائيلي سقط كالعصفور.. عملية قنص احترافية للمقاومة

وطن – نشرت كتائب “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو تضمن مشاهد لقنص جندي صهيوني من وحدة الهندسة شرق مدينة غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت في بيان لها أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي صهيوني من وحدة الهندسة شرق مدينة غزة.

قناص سرايا القدس يصطاد جنديا إسرائيليا

وأظهر مقطع الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يقف بمفرده كما بدا ويتم تحديده كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.

وفي مشهد تال يرى مقاوم وهو يسدد بندقية قنص من العيار الثقيل باتجاه الهدف، الذي يرى وهو يتهاوى ويسقط على الأرض ويسمع صوت مقاوم وهو يقول “الله أكبر ولله الحمد” .

وكانت “سرايا القدس”- الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أعلنت في بلاغ، عن قصف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في جنوب غرب مدينة غزة.

بدورها، أعلنت كتائب “القسام“- الجناح العسكري لحركة “حماس”، في بلاغ، عن قصف قوّة إسرائيلية راجلة بقذائف هاون قوة صهيونية في شرق حي التفاح في مدينة غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية يعيشها القطاع.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية.

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