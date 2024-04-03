اقتحمه متظاهرون على الهواء.. فوضى واشتباكات في الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور أظهر مجموعة من الإسرائيليين، الأربعاء، وهم يقتحمون مبنى الكنيست على الهواء مباشرة مطالبين الحكومة بحل سريع لقضية الأسرى لدى حماس.

وطالب المحتجون حكومة الاحتلال ببذل المزيد من الجهود من أجل تحرير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، فيما قام آخرون بتلطيخ الحاجز الزجاجي الفاصل بين قاعة الزوار والقاعة الرئيسية بالطلاء.

وهتف المتظاهرون في وجه المشرعين الجالسين أسفل منهم “الآن! الآن!” وتركوا الزجاج ملطخاً باللون الأصفر؛ وهو لون حملتهم.

الان فوضى داخل الكنيست الإسرائيلي في القدس وعلى الهواء مباشرة بعد اقتحام المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة للكنيست. pic.twitter.com/5nbRexl4oV — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 3, 2024

فوضى داخل الكنيست الإسرائيلي

وقام الموظفون باقتياد المحتجين بالكنيست إلى الخارج وفق وكالة “رويترز” للأنباء.

وجاء الاحتجاج عقب مظاهرات كبيرة مناهضة لحكومة الاحتلال خرجت في القدس على مدى ثلاثة أيام.

ونزل الآلاف إلى الشوارع للمطالبة باتخاذ مزيد من الإجراءات لأجل الرهائن وبتنظيم انتخابات جديدة لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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أسرى الاحتلال لدى المقاومة

ومن بين 253 شخصاً احتجزتهم المقاومة الفلسطينية خلال حرب غزة بقي نحو 134 رهن الاحتجاز في القطاع الفلسطيني.

وأعلن مسؤولون لدى الاحتلال الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 35 من المحتجزين ماتوا، ويخشى أقارب وأصدقاء على مصير بقيتهم في ظل استمرار القصف الوحشي الإسرائيلي.

ومع التعنت الإسرائيلي والمماطلة التي يقوم بها الاحتلال في التعامل مع وساطات قطر لوقف لإطلاق النار في غزة تطالب المقاومة الفلسطينية بأن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب، بينما تصر إسرائيل على أنها ستواصل هجومها للقضاء على الحركة الفلسطينية.