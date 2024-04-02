فيديو مروع لمصرع 4 طلاب مصريين صدمتهم سيارة طائشة

وطن – بثت منصات مصرية، مشاهد مروعة لحادث تصادم سيارة طائشة بطلاب بجامعة بورسعيد شمال شرقي مصر، ما تسبب في مقتل أربعة طلاب على قارعة الطريق.

ووثّق الفيديو تحرك السيارة الطائشة بسرعة جنونية، لتصدم الطالبين محمد خميس وعمر شريف، ليلقيا مصرعهما في الحال، كما صدمت الطالب محمد عبد الله الشامي، الذي تعرض لإصابة خطيرة، فيما لا تعرف هوية القتيل الرابع حتى الآن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغاً بالحادث، وتمكّنت من خلال كاميرات المراقبة، من ضبط سائق السيارة، الذي تبين أنه طالب بكلية الحقوق.

ولقي الأشخاص الأربعة مصرعهم في الحادث المروع الذي وقع أمام كلية العلوم بجامعة بورسعيد.

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وأُخطرت هيئة الإسعاف بمصرع أربعة أشخاص في حادث دهس، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ولقي الجميع مصرعهم فور وصولهم إلى المستشفى، وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

حوادث متكررة في مصر

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).