الرئيسية » الهدهد » فيديو مروع لمصرع 4 طلاب مصريين صدمتهم سيارة طائشة

فيديو مروع لمصرع 4 طلاب مصريين صدمتهم سيارة طائشة

بقلم
مقتل أربعة طلاب في حادث دهس في بورسعيد

وطن – بثت منصات مصرية، مشاهد مروعة لحادث تصادم سيارة طائشة بطلاب بجامعة بورسعيد شمال شرقي مصر، ما تسبب في مقتل أربعة طلاب على قارعة الطريق.

ووثّق الفيديو تحرك السيارة الطائشة بسرعة جنونية، لتصدم الطالبين محمد خميس وعمر شريف، ليلقيا مصرعهما في الحال، كما صدمت الطالب محمد عبد الله الشامي، الذي تعرض لإصابة خطيرة، فيما لا تعرف هوية القتيل الرابع حتى الآن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغاً بالحادث، وتمكّنت من خلال كاميرات المراقبة، من ضبط سائق السيارة، الذي تبين أنه طالب بكلية الحقوق.

ولقي الأشخاص الأربعة مصرعهم في الحادث المروع الذي وقع أمام كلية العلوم بجامعة بورسعيد.

  • اقرأ أيضا:
حادثة مأساوية هزت مصر.. طفل يدهس آخر بسيارة سرق مفتاحها من والده (فيديو)

وأُخطرت هيئة الإسعاف بمصرع أربعة أشخاص في حادث دهس، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ولقي الجميع مصرعهم فور وصولهم إلى المستشفى، وتم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

حوادث متكررة في مصر

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).

قد يعجبك أيضاً

عبد المجيد تبون

“محلل اماراتي” يهدد تبون: “ستركع والأيام بيننا”!

مقتل أربعة طلاب في حادث دهس في بورسعيد

فيديو مروع لمصرع 4 طلاب مصريين صدمتهم سيارة طائشة

قصف فريق إغاثة

مجزرة إسرائيلية طالت فريق إغاثة أجنبيا في غزة.. قصف سيارة تابعة لمنظمة المطبخ العالمي

بيان منسوب لحزب الله يزعم تشكيل تنظيم مسلح في الأردن.. ما حقيقة الأمر؟

بيان منسوب لحزب الله يزعم تشكيل تنظيم مسلح في الأردن.. ما حقيقة الأمر؟

جمال وعلاء مبارك يلفتان الأنظار مع شاعر سعودي بالحرم المكي

جمال وعلاء مبارك يلفتان الأنظار مع شاعر سعودي بالحرم المكي .. شاهد

هالة صدقي

“مبروك الجوازة الجديدة يا قمر” .. هل تزوجت هالة صدقي رجل أعمال معروف!؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior