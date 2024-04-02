بعد إجراء عملية الفتق.. نتنياهو يخرج من المستشفى ويوجه رسالة

وطن – أفادت وسائل إعلامية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر المستشفى بعد إجراء عملية فتق ناجحة، ووجه رسالة عبر حسابه على منصة إكس.

وعبر حسابه في منصة إكس كشف نتنياهو عن إجرائه العملية في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، الذي “أصبح مكتبه خلال اليوم الأخير”.

בשורות טובות לכלכלת ישראל 🇮🇱 pic.twitter.com/s6gapgzfFU — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 2, 2024

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي برسالة فيديو: “أود أن أشكركم، يا جموع مواطني إسرائيل، على إرسال تمنياتكم بالشفاء. أنا أتعافى وأشكركم”.

يذكر أن تصريحات نتنياهو جاءت في نفس الفيديو الذي أقر به بقتل القوات الإسرائيلية للمدنيين الأبرياء في غزة لكنه زعم أن ذلك جاء عن “غير قصد” وفق زعمه.

وشكر نتنياهو الطاقم الطبي والتمريضي في «هداسا». وقال البروفسور ألون بيكارسكي، الذي ترأس الفريق الذي أجرى العملية الجراحية، إن «حالة رئيس وزراء الاحتلال ممتازة، ونحن نُخرجه وهو في حالة يستطيع فيها مواصلة عمله».

غضب إسرائيلي واسع ضد نتنياهو

والاثنين، توجه آلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى محيط منزل نتنياهو للمطالبة بتنحيه، وللتنديد بحكومة نتنياهو وبـ الإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن آلاف المتظاهرين غادروا منطقة الكنيست ويتجهون نحو منزل نتنياهو.

ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتي بحكومة محل الحكومة الحالية.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمني فيما يتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل.