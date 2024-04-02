الرئيسية » الهدهد » بعد إجراء عملية الفتق.. نتنياهو يخرج من المستشفى ويوجه رسالة

بعد إجراء عملية الفتق.. نتنياهو يخرج من المستشفى ويوجه رسالة

بقلم
بعد إجراء عملية الفتق.. نتنياهو يخرج من المستشفى ويوجه رسالة

وطن – أفادت وسائل إعلامية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر المستشفى بعد إجراء عملية فتق ناجحة، ووجه رسالة عبر حسابه على منصة إكس.

وعبر حسابه في منصة إكس كشف نتنياهو عن إجرائه العملية في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، الذي “أصبح مكتبه خلال اليوم الأخير”.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي برسالة فيديو: “أود أن أشكركم، يا جموع مواطني إسرائيل، على إرسال تمنياتكم بالشفاء. أنا أتعافى وأشكركم”.

يذكر أن تصريحات نتنياهو جاءت في نفس الفيديو الذي أقر به بقتل القوات الإسرائيلية للمدنيين الأبرياء في غزة لكنه زعم أن ذلك جاء عن “غير قصد” وفق زعمه.

وشكر نتنياهو الطاقم الطبي والتمريضي في «هداسا». وقال البروفسور ألون بيكارسكي، الذي ترأس الفريق الذي أجرى العملية الجراحية، إن «حالة رئيس وزراء الاحتلال ممتازة، ونحن نُخرجه وهو في حالة يستطيع فيها مواصلة عمله».

غضب إسرائيلي واسع ضد نتنياهو

والاثنين، توجه آلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى محيط منزل نتنياهو للمطالبة بتنحيه، وللتنديد بحكومة نتنياهو وبـ الإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن آلاف المتظاهرين غادروا منطقة الكنيست ويتجهون نحو منزل نتنياهو.

ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتي بحكومة محل الحكومة الحالية.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمني فيما يتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل.

قد يعجبك أيضاً

لحظة انهيار شرفة ووفاة نائب تركي ووقوع إصابات خلال احتفال بنتائج الانتخابات

لحظة انهيار شرفة ووفاة نائب تركي ووقوع إصابات خلال احتفال بنتائج الانتخابات

بعد إجراء عملية الفتق.. نتنياهو يخرج من المستشفى ويوجه رسالة

بعد إجراء عملية الفتق.. نتنياهو يخرج من المستشفى ويوجه رسالة

مبارك يُحرج السيسي في حفل تنصيبه.. هكذا قارن نجله علاء بينهما وأشعل المواقع

مبارك يُحرج السيسي في حفل تنصيبه.. هكذا قارن نجله علاء بينهما وأشعل المواقع

25 قتيلاً جراء حريق اندلع بملهى ليلي في إسطنبول

25 قتيلاً جراء حريق اندلع بملهى ليلي في إسطنبول “فيديو”

السيسي يؤدي اليمين الدستورية

“بعد تعويمه إماراتياً”.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية!

فايز الدويري يكشف سبب مجازر مجمع الشفاء ويتوعد الاحتلال بما ستحققه طوفان الأقصى

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior