الرئيسية » الهدهد » السودان.. احتفاء شعبي بوقف بث قنوات سعودية وإماراتية في البلاد

السودان.. احتفاء شعبي بوقف بث قنوات سعودية وإماراتية في البلاد

بقلم
السودان.. احتفاء شعبي بوقف بث قنوات سعودية وإماراتية في البلاد

وطن – أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قراراً وصفه سودانيون بالمتأخر، يتعلق بوقف عمل قنوات (العربية والحدث وسكاي نيوز) في السودان لعدم التزامها بأبسط مبادئ المهنية والشفافية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أنه تم إيقاف القنوات الثلاث، وتوجيه الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم، ووضع القرار موضع التنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) تصريحات وزير الإعلام، جراهام عبد القادر وقال فيها، إن السودان علق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية “لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها”.

قرار وصف بالمتأخر

وذكرت الوكالة أن القرار يستند إلى “موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه”.

وكانت حكومة السودان قد قدمت شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات، متهمة إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وتمارس القنوات السعودية والإماراتية أو تلك التي تتلقى دعماً من أبوظبي والرياض، سياسات التشويه والتضليل بأكاذيب واضحة لا تخفى على أحد، وفق وصف العديد من رواد منصات التواصل.

وتؤكد الخرطوم أن أبوظبي قدمت “مختلف أشكال الدعم السياسي والإعلامي والدبلوماسي والمالي، إلى جانب الإمداد بالسلاح والعتاد وجلب المرتزقة من شتى الدول و لا تزال تقدم الدعم لمليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي”.

  • اقرأ أيضا:
على الجزيرة.. وزير سوداني يهاجم الإمارات: قرار وقف الحرب بيد محمد بن زايد لا حميدتي (فيديو)

فلسطينيون يدعون لتطبيق الحظر في بلادهم

ودعا أكاديميون ومشاهير فلسطينيون إلى تطبيق ذات الحظر في غزة والضفة الغربية، ومن بينهم الصحفي الفلسطيني نظام المهداوي الذي غرد متفاعلاً مع قرار السودان.

وقال المهداوي على منصة إكس: “حسناً فعلت السودان بحظر العربية و الحدث… كان يتعين حظرها في غزة والضفة فالقناة صهيونية بامتياز وتتبجح بهذا بل تتفوق بصهيونيتها على القنوات الإسرائيلية”.

وعلق محمد العزي أيضاً: “خر العلاج الكيّ.. خطوة مهمة ولازمة قامت بها حكومة السودان تجاه قنوات الفتنة والتدمير وابواق الصهيونية”.

وأضاف المغرد أن قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية منصات اعلامية تمولها دول الخليج للقضاء على الشعوب خدمة للاعداء”.

وعلق الكاتب الأردني علي سعدة: “السودان تعلق عمل قنوات “العربية” و”الحدث” و”سكاي نيوز عربية ” لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها. عقبال ما يوقف بثها في كل مكان بالوطن العربي، فالإعلام المتصهين أكثر خطرا من الإعلام الصهيوني نفسه”.

كما كتب علي معمر: “قرار السودان ممتاز لمن يزرع الفتن وعقبال عند باقي الدول العربية التخلص من هذه القنواات النجسة…. العربية الحدث سكاي نيوز “.

يذكر أن الحرب في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد ميليشيا الدعم السريع، أدت إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وتشريد 7.5 ملايين.

قد يعجبك أيضاً

السودان.. احتفاء شعبي بوقف بث قنوات سعودية وإماراتية في البلاد

السودان.. احتفاء شعبي بوقف بث قنوات سعودية وإماراتية في البلاد

مستشار محمد بن زايد الدبلوماسي لرئيس الجزائر: "نترفع عن الرد عليك ونرفض الغمز واللمز"

مستشار محمد بن زايد الدبلوماسي لرئيس الجزائر: “نترفع عن الرد عليك ونرفض الغمز واللمز”

لشدة إخلاصه للأجانب والصهاينة لم يتغير منذ 100 عام.. مؤرخ يكشف كيف جعل النظام الأردني الدولة بمثابة "إسرائيل الصغرى"

لشدة إخلاصه للأجانب والصهاينة لم يتغير منذ 100 عام.. مؤرخ يكشف كيف جعل النظام الأردني الدولة بمثابة “إسرائيل الصغرى”

لطوله الفارع.. نجل ترامب العملاق يفاجئ الجميع بأحدث ظهور إلى جانب والدته ميلانيا

لطوله الفارع.. نجل ترامب العملاق يفاجئ الجميع بأحدث ظهور إلى جانب والدته ميلانيا (شاهد)

أغنية جميلة بن طويس عن "حكم العسكر" التي تسببت باعتقالها في الجزائر

أغنية جميلة بن طويس عن “حكم العسكر” التي تسببت باعتقالها في الجزائر (فيديو)

محاصرة جورجينا في الرياض.. تفاجأت أثناء التسوق وتجمهر كبير حولها

محاصرة جورجينا في الرياض.. تفاجأت أثناء التسوق وتجمهر كبير حولها (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior