أول ظهور للواء الدويري على “الجزيرة” بعد تعافيه.. عاد بتحليلات قوية (فيديو)

وطن – عاد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إلى قناة “الجزيرة” بعد فترة من الانقطاع، بسبب الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا وخضع بسببها لعملية في القلب.

وأنهى الدويري فترة النقاهة التي قررها الأطباء وسمح له بالظهور مرة أخرى على شاشة القناة، وكان اللواء الأردني قد أعلن شفائه من “عارض صحي مفاجئ” ألم به في العاصمة القطريّة الدوحة خلال الأسابيع الماضية، منعه من الظهور على فضائية الجزيرة.

الخبير العسكري والاستراتيجي فايز الدويري: جيش الاحتلال خصص لواءً ليستهدف به بعض المستشفيات، لأن جيش الاحتلال خارجٌ عن الأطر العسكرية والأخلاقية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/mcArOiaany — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 2, 2024

وفي أول ظهور للواء فايز الدويري على شاشة الجزيرة بعد تعافيه من الأزمة الصحية، أكد في تحليل جديد له أن جيش الاحتلال خصص لواءً ليستهدف به بعض المستشفيات، لأن جيش الاحتلال خارجٌ عن الأطر العسكرية والأخلاقية.

واحتفى إعلاميون ونشطاء بعودة اللواء الدويري لشاشة الجزيرة.

وفي هذا السياق قال الإعلامي محمد كريشان في تغريدة على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- “والعود أحمد..حمداً لله على السلامة اللواء فايز الدويري”.

والعود أحمد..

حمد الله على السلامة اللواء فايز الدويري.. pic.twitter.com/oqEfqBA04B — محمد كريشان (@MhamedKrichen) April 2, 2024

وكان الدويري قال في تصريح سبق عودته أن صحته في تحسن مستمر إثر العارض الصحي الذي ألمّ به قبل أسابيع ، وخضوعه لعملية قسطرة قلبية وتركيب 3 شبكات ، بعدما تبين تسكير الشريان الأبهر بشكل كامل.

وحول وجود ضغوط خارجية لمنعه من الظهور على شاشة الجزيرة، بين الدويري أنه لا صحة لذلك، وأن عودته لتحليلاته العسكرية على قناة الجزيرة، بعد أن يسمح الأطباء بذلك.

والأسبوع الماضي، نفى اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري في مقطع مصور ظهر فيه مع صانع المحتوى خلف مروح العظامات، أن يكون غيابه عبر قناة “الجزيرة”، بسبب ضغوطات أمريكية لمنعه من تحليل عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.