هكذا تلقى المتظاهرون الأردنيون قرب السفارة الإسرائيلية نبأ عملية أسدود (فيديو مؤثر)

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر كيف تلقى المتظاهرون قرب سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان، خبر عملية الطعن التي حدثت شرقي أسدود.
وشوهد أحد الشباب المشاركين في التظاهرة، وهو يصدح قائلا إن هناك نبأ عاجلا وهي وقوع عملية وسقوط ثلاث إصابات.
🎥هكذا تلقى المتظاهرون الأردنيون خبر عملية الطعن في "غان يفني" شرق أسدود التي اصيب فيها 3 مستوطنين بجروح خطيرة..#طوفان_الاحرار #اقاله_وزير_الداخليه #ضرب_النشميات_عار #الاردن_خط_احمر #معاك_يالاردن #الاردن_كابوس_الاحتلال pic.twitter.com/evtjro4Pwg
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 31, 2024
وأثارت هذه الكلمات هتافات صاخبة بين المشاركين في التظاهرة التي كانت على بُعد أمتار قليلة من السفارة الإسرائيلية في عمّان.
إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن
وأصيب ثلاثة مستوطنين بجروح خطرة، جراء عملية طعن في منطقة جان يفنة، قرب مدينة أسدود، فيما أفاد إعلام عبري بـ”تحييد” المنفّذ.
وقالت القناة 12 العبرية، إن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح خطرة، جراء عملية طعن في جان يفنة.
#عاجل | إصابة 3 إسرائيليين بجروحٍ خطيرة في عملية طعن وقعت قرب مجمع تجاري في منطقة "غان يفني" شرق أسدود.#طوفان_الاحرار #اقاله_وزير_الداخليه #ضرب_النشميات_عار #الاردن_خط_احمر #معاك_يالاردن pic.twitter.com/BApeoa6DOo
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 31, 2024
ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة أن عملية الطعن نفّذت على خلفية وصفتها بـ”القومية”، وأنّ المنفذ ينحدر من مدينة دورا، قرب الخليل، جنوب الضفة الغربية، وكان عاملًا في إحدى المناطق التجارية المحيطة.
وأفاد ناشطون بأن منفّذ العملية في أسدود، هو الشهيد مؤمن فايز المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل.
🔴اعلام عبري: منفذ عملية الطعن في "غان يفني" شرق أسدود هو الشاب محمد فايز مسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل.
تفاصيل العملية: https://t.co/xddaGsduD1 #طوفان_الاحرار #اقاله_وزير_الداخليه #ضرب_النشميات_عار #الاردن_خط_احمر #معاك_يالاردن pic.twitter.com/kZaV16vQ4P
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 31, 2024
تظاهرات أردنية يومية قرب السفارة الإسرائيلية
وباتت التظاهرات يومية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية، على وقع الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
"لن نتوقف حتى تسقط كل معاهدات السلام واتفاقيات العار".. استمرار التظاهرات بمحيط سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية #عمّان دعماً لـ #غزة . #اقاله_وزير_الداخليه #ضرب_النشميات_عار #الاردن_خط_احمر #معاك_يالاردن pic.twitter.com/D9QR6n3J9e
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) March 31, 2024