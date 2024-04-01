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هكذا تلقى المتظاهرون الأردنيون قرب السفارة الإسرائيلية نبأ عملية أسدود (فيديو مؤثر)

بقلم
هكذا تلقى المتظاهرين في عمان نبأ عملية أسدود

وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر كيف تلقى المتظاهرون قرب سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان، خبر عملية الطعن التي حدثت شرقي أسدود.

وشوهد أحد الشباب المشاركين في التظاهرة، وهو يصدح قائلا إن هناك نبأ عاجلا وهي وقوع عملية وسقوط ثلاث إصابات.

وأثارت هذه الكلمات هتافات صاخبة بين المشاركين في التظاهرة التي كانت على بُعد أمتار قليلة من السفارة الإسرائيلية في عمّان.

إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن

وأصيب ثلاثة مستوطنين بجروح خطرة، جراء عملية طعن في منطقة جان يفنة، قرب مدينة أسدود، فيما أفاد إعلام عبري بـ”تحييد” المنفّذ.

وقالت القناة 12 العبرية، إن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح خطرة، جراء عملية طعن في جان يفنة.

ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة أن عملية الطعن نفّذت على خلفية وصفتها بـ”القومية”، وأنّ المنفذ ينحدر من مدينة دورا، قرب الخليل، جنوب الضفة الغربية، وكان عاملًا في إحدى المناطق التجارية المحيطة.

وأفاد ناشطون بأن منفّذ العملية في أسدود، هو الشهيد مؤمن فايز المسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل.

تظاهرات أردنية يومية قرب السفارة الإسرائيلية

وباتت التظاهرات يومية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية، على وقع الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

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