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معالج قرآن مصري يفعل الفاحشة مع 3 قاصرات في الكويت خلال جلسة الرقية الشرعية!

بقلم
معالج قرآن

وطن – أيدت محكمة التمييز في الكويت حبس معالج قرآن مصري الجنسية 5 سنوات لاعتدائه على 3 قاصرات في شقته بالمهبولة، حيث كان يفترض أن يقوم بعلاجهن من خلال الرقية الشرعية.

وبدأت الواقعة في قيام والد الفتيات الثلاث بمراجعة معالج قرآن مصري في سكنه بمنطقة المهبولة من أجل قراءة الرقية الشرعية على بناته لتخليصهن من الحسد، لكنهن خرجن باكيات وأبلغن والدهن بأن المعالج قام بأمور غير أخلاقية وتحرش بهن.

وتقدم والد الفتيات ببلاغ إلى وزارة الداخلية، وبعد التحقيقات أحيلت القضية إلى النيابة ثم المحاكمة. وفق صحيفة “القبس” الكويتية

وكانت قد قضت محكمة كويتية أخرى بخمس سنوات حبسا بحق الراقي المصري مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.

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معالج قرآن

معالج قرآن مصري يفعل الفاحشة مع 3 قاصرات في الكويت خلال جلسة الرقية الشرعية!

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